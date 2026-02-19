自由電子報
體育 競技運動 桌球

桌球》新加坡大滿貫賽開打 張佑安、簡彤娟新春開紅盤

2026/02/19 13:16

張佑安在新加坡大滿貫賽男單資格賽首輪旗開得勝。（取自WTT官網）張佑安在新加坡大滿貫賽男單資格賽首輪旗開得勝。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2026年WTT新加坡大滿貫賽資格賽今天登場，剛獲得亞洲杯第4名的19歲一銀新秀張佑安，男單首輪以3:1力退阿根廷選手羅倫佐，拿下開春首勝；國泰女將簡彤娟也以3:2逆轉哈薩克女將阿卡雪娃，有驚無險晉級女單次輪。

世界排名83張佑安兩週前在亞洲杯連退香港一哥黃鎮廷、日本名將宇田幸矢，首度參賽就闖進4強，一戰成名。上週日張佑安在日本T聯賽初登場，再度以3:1扳倒世界排名27的宇田幸矢，打響旅日第一砲。

本週馬不停蹄轉往新加坡，張佑安首輪迎戰世界排名149的羅倫佐，首局在9:3大幅領先下雖連丟5分，但關鍵時刻靠著正手發球搶攻和接發球反手擰拉，11:8先馳得點。次局，張佑安在9:6領先下遭遇亂流連掉了4分，他在化解1個局點後，以11:10反超，隨後被對手救下局點後，他果斷喊出暫停，重回比賽後，張佑安接發球反手擰拉得手，加上對手接發球失誤，13:11再下一城。張佑安第3局一度克服5:8落後，追至8平，不料關鍵時刻出現發球失誤，一口氣連丟3分，8:11讓出；但他很快回神，第4局5:1強勢開局後，一路領先以11:4鎖定勝利，下一輪將遭遇盧森堡怪拍馬拉丹諾維奇和義大利史托亞諾夫的勝方。

女單賽事，世界排名93的簡彤娟面對排名132的阿卡雪娃，意外陷入苦戰，打完前3局以11:7、12:14、6:11落後，第4局開局也落入1:4的險境，但她在暫停過後力挽狂瀾，以11:7、11:8連趕2局逆風翻盤，下一輪將對決世界排名52的法國新星夏洛特.露茲。

