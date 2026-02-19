自由電子報
冬奧》 捷克狼犬追著攝影機和選手跑萌翻全場 選手驚呼：以為是幻覺

2026/02/19 13:46

捷克狼犬誤闖冬奧越野滑雪賽道，追著攝影機和選手跑萌翻全場。（法新社）捷克狼犬誤闖冬奧越野滑雪賽道，追著攝影機和選手跑萌翻全場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕冬奧女子團體競速越野滑雪比賽今天出現意外插曲，一隻捷克狼犬突然闖進賽道，這位「不速之客」意外成為焦點。

根據《美聯社》報導指出，當預賽正在進行時，一隻捷克狼犬突然衝入賽道，並在運動員衝過終點線時在旁並肩狂奔，這起意外並沒有中斷比賽，現場觀眾反而為這隻狗狗熱烈歡呼。隨後，牠遊蕩到終點區，在滑雪選手完成賽事時主動靠近嗅聞。

綜合外媒報導指出，這隻捷克狼犬的名字叫做「納茲古（Nazghul）」，取名靈感來自電影《魔戒》中的戒靈（Nazgûl）。據悉，納茲古原本是由住在當地的主人帶出來散步，卻意外掙脫逃入了比賽場地。

對於比賽出現「不速之客」，希臘選手查拉蘭皮杜（Konstantina Charalampidou）笑著表示：「因為這隻衝過終點線的狗狗，我現在變得出名了，每個人都想採訪我。」她補充道：「牠當時一直在追逐終點線上來回移動的攝影機，牠很可愛而且沒有攻擊性，我很想摸摸牠，但當時沒時間，後來也找不到牠了。」

不過，並非所有選手都這麼淡定，克羅埃西亞選手哈齊奇（Tena Hadzic）則是感到非常震驚：「我當時心想：『我是產生幻覺了嗎？』我不知道該怎麼辦，因為擔心牠可能會攻擊或咬我。」

納茲古的主人受訪時表示，今早牠比平常更吵鬧，因為看到他們離開，牠只是想跟著他們，牠總是喜歡親近人類。

