MLB》道奇牛棚大將不急著復出 羅伯斯證實趕不上開幕戰

葛拉特羅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇27歲火球男葛拉特羅（Brusdar Graterol）2024年11月接受右肩手術，上個賽季整季報銷，今年春訓調整進度不如預期，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，葛拉特羅恐怕無法趕上開幕戰。

葛拉特羅2024年受到肩膀發炎與腿筋受傷困擾，例行賽只出賽7場，投7.1局送出7次三振，防禦率2.45；他在季後賽直到世界大賽才回歸，合計投2.1局被敲2安，投出4次四壞保送與1次三振，防禦率3.86。葛拉特羅季後接受右肩盂唇修復手術，去年整季提前報銷。

請繼續往下閱讀...

葛拉特羅今年春訓調整進度相當緩慢，最初牛棚投球時球速明顯下降，雖然之後略有回升，但道奇並不打算倉促讓他復出。羅伯斯表示，葛拉特羅已經證明，球隊在最關鍵時刻需要他，現在只需要讓他的球速回到原本水準。這是一個刻意放慢的調整過程。

除了明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）與崔南（Blake Treinen）之外，道奇牛棚至少還會有兩個右投名額開放競爭，目前的主要候選為卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）、亨利奎茲（Edgardo Henriquez）、赫特（Kyle Hurt）和克萊茵（Will Klein）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法