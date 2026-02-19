自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇牛棚大將不急著復出 羅伯斯證實趕不上開幕戰

2026/02/19 16:56

葛拉特羅。（資料照，美聯社）葛拉特羅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇27歲火球男葛拉特羅（Brusdar Graterol）2024年11月接受右肩手術，上個賽季整季報銷，今年春訓調整進度不如預期，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，葛拉特羅恐怕無法趕上開幕戰。

葛拉特羅2024年受到肩膀發炎與腿筋受傷困擾，例行賽只出賽7場，投7.1局送出7次三振，防禦率2.45；他在季後賽直到世界大賽才回歸，合計投2.1局被敲2安，投出4次四壞保送與1次三振，防禦率3.86。葛拉特羅季後接受右肩盂唇修復手術，去年整季提前報銷。

葛拉特羅今年春訓調整進度相當緩慢，最初牛棚投球時球速明顯下降，雖然之後略有回升，但道奇並不打算倉促讓他復出。羅伯斯表示，葛拉特羅已經證明，球隊在最關鍵時刻需要他，現在只需要讓他的球速回到原本水準。這是一個刻意放慢的調整過程。

除了明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）與崔南（Blake Treinen）之外，道奇牛棚至少還會有兩個右投名額開放競爭，目前的主要候選為卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）、亨利奎茲（Edgardo Henriquez）、赫特（Kyle Hurt）和克萊茵（Will Klein）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中