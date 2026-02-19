經典賽》遞補進南韓隊的金澤延 U18曾5戰狂投178球引熱議

金澤延2023年年曾來台參加U18。（資料照，記者林正堃攝）





〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽南韓隊接連傳出傷兵，紅雀火球男歐布萊恩（Riley O'Brien）確定因小腿傷勢退出國家隊，將由斗山熊守護神金澤延遞補。

金澤延今年20歲，2023年在台灣舉辦的U18世界盃，他幾乎一己之力幫助南韓隊拿下季軍。該屆的台灣隊奪亞軍，陣中選手中，孫易磊、林維恩和張峻瑋，都入選今年經典賽台灣隊，金澤延則是也遞補進南韓隊。

請繼續往下閱讀...

按規定，U18投手無論用球數，都不可連續4天登板，但該屆U18世界盃由於賽程曾有因雨保留狀況，金澤延在陰錯陽差之下，9月6日面對波多黎各隊出賽（原訂1日，延至6日），但該役因雨保留到隔天再打，金澤延兩天、帳面計同場合計投40球，計算上計為1日出賽，且用球數計在開賽日的6日，因此並非連續4天登板，7日南韓隊一日兩戰的次戰對日本，金澤延未上場，就計為他的休息日。

總計，金澤延5天投出29次三振為賽會最多，但用球數來到178球，當時引起熱議。時任U18南韓隊總教練李永福說，金澤延是隊上最值得信任的投手，在有機會爭取季軍的狀況下，最後一場比賽無庸置疑是安排他登板。

如今成為經典賽台灣隊年紀最小選手的張峻瑋，該屆U18出賽2場、合計10.1局，防禦率僅0.68，表現不輸金澤延。20歲之齡入選台灣隊，張峻瑋說，既然台灣隊教練相信他，他期許自己實力要拉到跟學長一樣，盡力發揮到最好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法