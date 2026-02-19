冬奧》逆轉摘金＋超甜互動引熱議！「璃來龍」親曝「木原運送」原因

日本雙人花式滑冰選手三浦璃來與木原龍一強勢逆轉拿下金牌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本雙人花式滑冰組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一日前在米蘭冬奧勇奪賽史首面金牌，兩人的互動備受外界關注，尤其是「木原運送」引發熱議。木原龍一近日在節目上透露原因，三浦璃來常常會在奇怪的地方跌倒，自己真的不希望她受傷才這樣做。

每當賽後奪冠，木原龍一總會像搬運人形模特兒般，輕而易舉地將三浦璃來抱起或舉起，這已成為這對日本組合的招牌動作。在本屆冬奧領獎台上，木原不僅一把將三浦舉上頒獎台頂端，下台時三浦更是張開雙手，由木原像運送包裹般抱下台，畫面在社群媒體瘋傳。

請繼續往下閱讀...

對此，木原龍一在日本電視台節目《ZIP!》解釋：「因為璃來常常會在奇怪的地方跌倒，我不希望她受傷。最早是我先開始這麼做的，後來璃來好像也很喜歡。」他強調，兩人滑冰時始終抱著「絕對不能讓對方受傷」的信念，為了降低所有可能的受傷風險，才開始了這項「運送服務」。

三浦璃來也笑著補充：「真的是這樣，哪怕是一點點小高低差，他都會伸手扶我，下樓梯時還會像提小貓一樣拎著我的衣領，感覺被當成小孩一樣對待，對吧？」木原聽後忍不住笑道：「真的沒辦法，璃來在冰場外也超容易摔倒的，我必須隨時盯著她。」三浦則幽默回應：「這樣我就不用自己走路了呢（笑）。」逗得現場哄堂大笑。

儘管短曲出現意外失誤，排名第5，但三浦璃來與木原龍一在長曲拿下158.13分，成功刷新世界紀錄，上演大逆轉戲碼戲劇性奪下金牌。木原透露，璃來以及布魯諾教練都對他說，棒球要到九局下兩出局之前都不算結束，所以這場比賽還沒結束，他們的話讓她重新振作。

三浦璃來坦言，那是她第一次看到龍一在比賽還沒結束就不停掉眼淚，一開始不知道該怎麼面對，但她想如果自己在這裡也崩潰，就連站上頒獎台都不可能了，最後能好好溝通真的很重要。

三浦接著笑說：「平常都是龍一帶著我、支持著我，但這次反而讓大家覺得龍一是愛哭鬼，我變成姐姐了。」木原也爽快承認：「沒錯，我這次是弟弟。」兩人相視而笑、互動甜蜜，展現了超越隊友的深厚情誼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法