網球》輸球後如何調整？ 辛納：再難受的失利都只是一個瞬間

2026/02/19 15:58

辛納。（資料照，路透）辛納。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／台北報導〕義大利名將辛納（Jannik Sinner）在澳洲網球公開賽男單4強不敵喬科維奇（Novak Djokovic）挑戰衛冕失利，他也分享自己如何化解這番苦澀，進而成為更好的球員。

辛納在澳網失利後轉戰卡達，他今天以6：3、7：5力退澳洲巴比倫（Alexei Popyrin），以二連勝之姿挺進卡達公開賽男單8強，被問到如何迅速回穩，他說：「我對網球的態度是，我們也都過著普通人的生活，我相信人都會經歷不同處境、時刻和情緒，網球也是，有高也有低，有難過也有開心，但這些都是一時，對吧？對我來說，再難受的失利也都只是一個瞬間。」

「贏球當然是最好，但你不可能一直贏。」辛納說：「我身後有一支超棒的團隊，還有我的家人，這比任何事情都重要的多，無論如何，我都會把網球放在第一，這是我的選擇，也是我會一直堅持的選擇，直到我退休，我希望我還能再打很多年，但這並不代表我們沒有情緒，失利之後我會試著反思，弄清楚自己能提升什麼。」

辛納說：「說到底，當我結束職業生涯，我不想因為沒拚盡全力而留下遺憾，如果我的上限就是拿到這些成績，那沒問題，如果能拿更多也很好，我只想把自己的潛力發會到極致，看看自己能走多遠。」

