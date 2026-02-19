自由電子報
桌球》桌球賽打出羽球比數 18歲洪敬愷生涯大滿貫首勝到手

2026/02/19 18:31

洪敬愷在新加坡大滿貫賽單資格賽首輪，力退地主選手晉級。（取自WTT官網）洪敬愷在新加坡大滿貫賽單資格賽首輪，力退地主選手晉級。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲一銀小將洪敬愷今天在2026年WTT新加坡大滿貫賽男單資格賽首輪，以3:1擊敗持外卡參賽的19歲地主選手陳尼克，拿下生涯大滿貫賽首勝，下一輪將對決香港左手新秀陳顥樺。

世界排名138的洪敬愷首度在大滿貫賽亮相，面對初次交手的陳尼克，首局就打出羽球賽比數，他在10:8聽牌下錯失8個局點，但也挽救3個局點，最後有驚無險以21:19拿下；次局，洪敬愷5:0強勢開局後，一路領先以11:5再下一城。第3局過程跌宕起伏，洪敬愷在開局7:1領先下，被對手鯨吞蠶食追到9平，小洪雖然率先逼出賽末點，但隨後接發球失誤，反倒以10:11落後，他雖奮力化解1個局點，最終仍不敵對手的反手擰拉和正手發球搶攻，11:13讓出。

關鍵第4局，洪敬愷在6:8落後下連追3分，9:8反超，陳尼克靠著正手反拉追至9平，決勝時刻，小洪連續正手搶攻得手，11:9搶下勝利。

女單方面，本週世界排名來到生涯最佳68名的黃愉偼，首輪面對世界排名95的18歲台裔美籍小將陳伊依，首局在7:5領先下連丟6分，氣勢也急轉直下，最終以7:11、6:11、8:11落敗，繼2022年世青賽後苦吞對戰2連敗。陳伊依下一輪將遭遇世界排名90的印度女將戈爾帕德。

