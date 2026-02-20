自由電子報
體育 競技運動 奧運

冬奧》延長賽逆轉勝 美國女子冰球隊擊敗加拿大奪冠

2026/02/20 09:28

米蘭冬奧女子冰球，美國延長賽逆轉擊敗加拿大奪冠。（路透）米蘭冬奧女子冰球，美國延長賽逆轉擊敗加拿大奪冠。（路透）

〔中央社〕美國今天在米蘭-科爾蒂納冬奧（Milano Cortina Olympics）女子冰球賽中上演逆轉好戲，在延長賽驚險以2比1擊敗加拿大，成功奪金。

路透社報導，凱勒（Megan Keller）攻入致勝球，在這場堪稱經典的對決中，將宿敵趕下王座，為這場令人熱血沸騰的激戰畫下句點，聖朱利亞體育館（Santagiulia Arena）隨即爆發出美國隊奪冠的歡呼巨響，久久不散。

美國在第3節尾聲仍一分未得且處於落後，眼看就要重演4年前敗給宿敵的遺憾，再次與金牌擦身而過。

但隊長奈特（Hilary Knight）在個人第5度出征奧運時再度扮演英雄，在銅牆鐵壁般的防守中攻入追平球，比賽進入3對3延長賽。凱勒繞過防守者湯普森（Claire Thompson），將球滑射越過加拿大門將，助隊奪下隊史第3枚冬奧金牌。

在板凳席後方，教練魯柏列夫斯基（John Wroblewski）喜極而泣，美國隊陷入了狂歡；而在頒獎典禮前，加拿大隊則在一旁顯得神情落寞，場邊球迷則隨著麥莉希拉（Miley Cyrus）的Party in the USA旋起舞歡唱。

這也意味著，曾經稱霸一方的加拿大隊已連續第8次不敵美國隊。

