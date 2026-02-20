MLB》「環境只會越來越糟」新上任的球員工會主席反對成立薪資上限

梅耶爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日上任大聯盟球員工會臨時執行董事的梅耶爾（Bruce Meyer），今天針對薪資上限議題提出否決看法，甚至捍衛目前運行的自由球員與薪資仲裁制度。

大聯盟為期5年的勞資協議將在今年美國時間12月1日到期，屆時兩方將再次討論出新版協議，其中最受矚目的討論項目即為新賽季是否需要建立薪資上限制度，梅耶爾因前大聯盟球員工會執行董事克拉克（Tony Clark）被迫下台而接替上任，但他在新官上任的首日則坦言，將會捍衛自由球員與薪資仲裁制度，並否定任何成立薪資上限的可能性，這也代表勞資雙方的衝突可能將避免不了，「我們相信『能力至上』，目前的制度獎勵了球員們的表現，這樣的體系不只是我們相信，包括球員們也是如此。」

大聯盟曾在1994到1995年間長達7個半月的時間都在爭取薪資上限，而目前北美4大職業運動賽事（美式足球NFL、棒球MLB、籃球NBA、冰球NHL）中，只有大聯盟沒有設立薪資上限，對此梅耶爾說：「我們不相信整個建立於零和賽局（Zero-sum game）的系統，這個意思就是指我們要從一位球員的口袋中付錢給另一位球員，而這就是其他聯盟的運作模式。」

2023年季後，日籍二刀流巨星大谷翔平以10年7億美元的合約加盟洛杉磯道奇，一年後聯盟強打索托（Juan Soto）也以15年7.65億美元的巨約轉戰紐約大都會，再加上近年來球隊「大撒幣」補強的表現，也讓薪資上限的議題成為這幾年來的重要話題之一，甚至連主席曼佛瑞（Rob Manfred）都現身喊話表示不少球隊與球迷都擔心薪資差距逐漸擴大。

然而梅耶爾卻抱持不同意見，他認為薪資上限並不會任何層級的球員有所幫助，「這不單單只是數學遊戲，因為薪資上限的設立就代表保障合約的存廢問題，甚至幾乎被完全取消，等於是剝奪了自由與彈性，並且根據歷史經驗證明，一旦你身處在這個體制之下，對於球員來說整個環境只會越來越糟。」

梅耶爾曾在律師事務所工作30年，2016年來到國家冰球聯盟球員工會任職，而他也在2018年加入大聯盟的球員工會擔任首席談判代表，雖然任期並非一帆風順，甚至兩年前也遭到球員抗議，但在克拉克支持之下仍順利擔任要職。

「你無法要求所有人都同意你的每個論點，這是不可能的。」梅耶爾說：「其他我曾參與過的聯盟工會以及勞資糾紛中，縱使無法讓所有人都達成共識，但仍會盡我所能，分歧不只是預料之內的事，這反而還是件好事。」

