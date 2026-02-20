NBA》退休仍不忘馬刺 保羅：這是我效力過最好的球隊

溫班亞瑪與保羅。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕日前40歲「控衛之神」保羅（Chris Paul）在社群發文宣布退休，結束21年傳奇生涯，日前在直播上，向觀眾分享自己生涯待過最好的球隊。
保羅職業生涯中效力過7支球隊，開始於黃蜂，之後分別待快艇、火箭、雷霆、太陽、勇士與馬刺，他認為馬刺是他待過最好的一支球隊。
保羅在直播中跟觀眾分享，馬刺在他打破助攻紀錄時，送他的禮物並表示：「這真的太棒了，因為馬刺去年給了我這個機會，這是我效力過最好的球隊。」
效力馬刺時期，保羅帶領「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）成長，雖然無緣季後賽，不過也成功幫助斑馬的養成。馬刺目前38勝16敗，暫時排名西部第二，有望今年挑戰冠軍。
Ex-Spur Chris Paul shows the gift the Spurs gave him when he made the assist record, calls the SAS the best org he’s ever been with.— JeffGSpursKENS5 （@JeffGSpursZone） February 18, 2026
“It's so dope because the Spurs gave me this last year, my best organization I played for." #nba #porvida #sanantonio