NBA》退休仍不忘馬刺 保羅：這是我效力過最好的球隊

〔體育中心／綜合報導〕日前40歲「控衛之神」保羅（Chris Paul）在社群發文宣布退休，結束21年傳奇生涯，日前在直播上，向觀眾分享自己生涯待過最好的球隊。

保羅職業生涯中效力過7支球隊，開始於黃蜂，之後分別待快艇、火箭、雷霆、太陽、勇士與馬刺，他認為馬刺是他待過最好的一支球隊。

保羅在直播中跟觀眾分享，馬刺在他打破助攻紀錄時，送他的禮物並表示：「這真的太棒了，因為馬刺去年給了我這個機會，這是我效力過最好的球隊。」

效力馬刺時期，保羅帶領「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）成長，雖然無緣季後賽，不過也成功幫助斑馬的養成。馬刺目前38勝16敗，暫時排名西部第二，有望今年挑戰冠軍。

Ex-Spur Chris Paul shows the gift the Spurs gave him when he made the assist record, calls the SAS the best org he’s ever been with.



“It's so dope because the Spurs gave me this last year, my best organization I played for." #nba #porvida #sanantonio

— JeffGSpursKENS5 （@JeffGSpursZone） February 18, 2026

