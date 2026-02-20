MLB》李灝宇今年春訓專注練三壘 老虎主帥：希望他知道離大聯盟不遠了

李灝宇。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的22歲「台灣怪力男」李灝宇獲邀參加大聯盟春訓，力拚升上大聯盟。老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）表示：「我希望李灝宇看著身邊的這些大聯盟球員，並意識到自己距離這裡已經不遠了。」

李灝宇在小聯盟經歷多年的磨練後，身上刻下「Persistence」（毅力）刺青，提醒自己不斷努力追夢。李浩宇透過翻譯表示：「你看不到家人，也見不到朋友，我的女朋友在台灣，整個過程非常累，你只能一直努力、一直訓練。」

李灝宇也坦言來到美國最困難的就是語言，說中文的他完全不會說英文，李灝宇坦言，自己有點社交焦慮，也相當害羞，這裡和台灣的文化完全不同，但在翻譯的幫助下，李灝宇慢慢適應異地生活，也在球場上繳出好表現。

李灝宇在2023年被交易至老虎，雖然適應新環境需要時間，但他選擇讓棒球佔據腦海，李灝宇說道：「我不記得那是怎麼撐過來的，我只是每天拚命打球，然後大家就開始認識我了。」

李灝宇在小聯盟2A賽季打出打擊率0.298、wRC+141的成績，全壘打數從6轟增加到12轟，老虎總教練辛奇評價李灝宇：「他非常專注的人，會一直努力到你叫他停為止，他能做出場上獨特且特別的動作，他是一個很棒的球員，擊球力道驚人。」李灝宇也自嘲是個「訓練狂」。

李灝宇在2月3日剛滿23歲，本季被列入老虎隊 40人名單參加大聯盟春訓，2025年他在3A繳出 打擊率0.243、14轟、22盜的數據，還被大聯盟官網評為10大潛力新秀三壘手第3名。

李灝宇今年春訓專注於三壘防區的練習，由於老虎隊三壘先發人選未定，加上二壘位置明年可能有空缺，李灝宇極有可能在今年夏天升上大聯盟。對此，辛奇表示：「我希望他看著身邊的這些大聯盟球員，並意識到自己距離這裡已經不遠了。」

