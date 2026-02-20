自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

冬奧》劉美賢感受眾人能量奪金 移民之女寫勵志傳奇

2026/02/20 12:14

〔中央社〕美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）今天在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運以充滿能量的表現逆轉奪金，退役兩年後華麗回歸的歷程激勵人心。

綜合法新社和路透社報導，劉美賢在短曲排名第3，今天出戰長曲換上閃耀金色服裝，「光環」狀的挑染頭髮綁起馬尾，伴隨美國「迪斯可女王」唐娜桑瑪（Donna Summer）歌曲MacArthur Park動感十足，現場氣氛高昂，贏得滿場喝采。

現年20歲的劉美賢說：「我一開始就很平靜。我有一套呼吸技巧，整個過程都會運用，確保專注並盡可能流暢，讓自己能在舞步轉換時望向觀眾席。」

她表示：「我感受到大家的能量，也感受到自己的能量，然後全都發揮出來。」

她說：「我滑冰時聽到觀眾歡呼聲，感覺和大家有很深的連結。我想再次回到場上。我在場上時感覺平靜、快樂、自信。我玩得很開心。這段經歷真的很酷。」

劉美賢的父親劉俊（Arthur Liu）曾參與1989年天安門民主運動，後來流亡美國。他曾向美國媒體表示，聯邦調查局（FBI）曾告知他們父女是中國特工的目標，在北京冬奧期間，美國國務院和美國奧委會曾派員保護劉美賢安全。

劉美賢出生於加州，5歲開始滑冰，13歲就成為美國花滑錦標賽史上最年輕女單冠軍得主，隔年還衛冕成功。

她出道得早，曾因年紀太小無法參加2018年平昌冬奧；2022年在美國的資格賽中又因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），幾乎無法參加北京冬奧，之後她請願成功，成為美國隊中最年輕的運動員，不過最後以第6名作收。

當時年僅16歲的她以精疲力竭與追求人生其他興趣為由震撼宣布退役，兩年後以嶄新觀點復出，自主規劃訓練和曲目。她去年在波士頓的世界錦標賽勇奪冠軍，粉碎日本名將坂本花織4連霸希望，而且還在年底贏得國際滑冰總會花式滑冰大獎賽（ISU Grand Prix）總決賽。

劉美賢談到自己的回歸決定時說：「天啊，一切就是水到渠成。」

劉美賢今天在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌，終結美國20年奧運花滑女單獎牌荒。

現年25歲的坂本花織在長曲因未能完成預定的3圈連跳失分，最後以總分224.90飲恨鍍銀，「最後一舞」無緣金牌忍不住落淚。

坂本花織拿下銀牌後，生涯累積4面奧運獎牌，包括4年前北京奧運女單銅牌以及日本隊兩面團體賽銀牌。

坂本花織說：「這些錯誤失掉的分數，正好就是與金牌失之交臂的差距。最令人沮喪的部分是，我知道自己還沒完全發揮。不過，我仍完成了團體賽（銀牌）與個人項目都有拿獎牌的目標，我希望自己能肯定這一點。」

17歲小將中井亞美在短曲後領先坂本花織和劉美賢，不過長曲意外只拿到第9，總分219.16摘銅。

中井亞美表示，她從未想過能進入奧運代表隊，更別說獲得獎牌，也希望自己能順利承接坂本在日本隊的重任，未來繼續在奧運取得佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中