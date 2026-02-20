經典賽》台灣是首輪最大強敵！ 井端監督：強投實力足以匹敵日本

林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於3月正式開打，要力拚衛冕的日本隊預賽首戰就要碰上台灣隊，日本監督井端弘和接受日媒《日刊體育》採訪表示，台灣是首輪的最大強敵，有很多台灣投手的水準可以與日本相匹敵。

衛冕軍日本隊在今年WBC分在C組，預賽首戰將於3月6日對上台灣，同組對手還有南韓、澳洲、捷克。井端弘和受訪表示，台灣是首輪晉級的最大強，台灣有很多投手的水準，不會輸給日本投手。台灣投手戰力相當強悍，選進包括林昱珉、徐若熙、古林睿煬在內的9名旅外投手，加上7名中職投手，一口氣帶16投寫下隊史最多。

井端監督也透露，將會派教練觀察南韓隊和台灣隊的熱身賽，台灣隊將在26日在台北大巨蛋對戰軟銀、27日則是與日本火腿舉行交流賽，由投手教練吉見一起前往觀察。

井端監督說道：「我們會以此為基礎，由教練團更新最新情報，隨時聯繫、討論，每天都會進行。」雖然截至去年秋季，出場選手的情報已經掌握，但他也指出，對方可能會在休賽期間改善弱點，究竟他們在休賽期間採用了哪些方法，不親眼看到的話，是無法完全了解的部分。自己會善加利用這些資訊。

