體育 棒球 旅外

日職》找回球威！徐若熙調整有成 軟銀監督盛讚：表現最好的一次

2026/02/20 12:46

［１］

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，日前首度進行實戰投打練習表現不佳，之後修正了投球姿勢，今天進牛棚練投的球威有所回升，軟銀監督小久保裕紀盛讚，這是目前為止表現最好的一次。

徐若熙11日首度進行實戰投打練習，面對8名打者被敲4支安打，首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，解決川瀬晃拿到2出局後，井上朋也再敲安打。徐若熙露出苦笑表情，結果對他來說有點苦澀。

徐若熙效力中職味全龍最快球速可達158公里，而此次球速最快只有148公里，徐若熙之後都在微調投球姿勢，他今天進牛棚練投獲得監督小久保裕紀高度肯定，「今天是我看過他表現最好的一次，球威有所提升，動作也回到了他在台灣表現最佳的狀態。」

徐若熙以3年總額約15億日圓的鉅約加盟軟銀，24日也隨隊參加台日棒球交流賽，軟銀鷹和日本火腿2月26、27日將在台北大巨蛋分別和台灣隊交手，徐若熙在賽後也會向經典賽台灣隊報到。

對於目前的調整進度，徐若熙表示：「在動作上，我漸漸感覺到投球變得更順暢了，慢慢找回在台灣時的感覺。對於接下來的實戰，我的心理狀態隨時都準備好了。」

