NBA》坎寧安下半季首戰就爆砍42分！活塞三殺尼克收下4連勝

坎寧安下半季首戰就爆砍42分8籃板13助攻，幫助球隊穩居東部龍頭寶座。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕經過全明星周的休息過後，NBA下半季正式開打，東部龍頭活塞今日作客碰上尼克，靠著當家一哥坎寧安（Cade Cunningham）爆砍42分8籃板13助攻，助隊以126：111擊退尼克收下4連勝，另外雙方也完成本季例行賽的3次交手，並皆由活塞取勝。

雖然在首節尼克就打出9：2的攻勢有個好的開始，但是坎寧安在第1節11投5中包含3記三分得到14分拿回優勢，甚至到了次節還在輸出，單節8投4中外加2罰拿下10分，再加上尼克在第2節火力冷卻，8次外線嘗試通通沒進，讓活塞上半場打完有著10分的領先。

易籃後，尼克在布朗森（Jalen Brunson）與湯斯（Karl-Anthony Towns）的合作之下，在第3節找回進攻手感，末節布朗森還搭配薛米特（Landry Shamet）一起得分，但活塞一哥仍舊不是省油的燈，第3節又投出5成命中率再度上看雙位數得分，決勝節團隊也穩穩掌握罰球機會，讓對手看不到車尾燈，最終拿下勝利。

活塞今天4人得分上雙，除了坎寧安的超狂表現外，里德（Paul Reed）也得到18分，哈里斯（Tobias Harris）則是繳出11分10籃板的雙十表現，湯普森（Ausar Thompson）挹注10分。

尼克部分，布朗森砍30分為全隊最多，湯斯緊隨其後拿下21分11籃板，薛米特與哈特（Josh Hart）分別有15分與11分。

