經典賽》不再是黑馬！戰力評比高居第8勝南韓 WBC官網看好台灣晉複賽

2026/02/20 14:33

台灣隊。（資料照，記者李惠洲攝）台灣隊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽官網今天撰文列出本屆20隊戰力評比，台灣隊位列第8，排名比第9名的南韓還要前面，官網更是看好台灣隊可以闖進8強複賽。

今年3月經典賽C組預賽在東京巨蛋開打，台灣與日本、南韓、澳洲、捷克同分組，5取2晉級美國8強複賽。經典賽官網今天撰文分析20隊戰力，大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）將台灣隊排在第8名，他指出，台灣隊或許仍被部分人士視為黑馬，但在隊長陳傑憲的帶領下，他們在2024年世界棒球12強賽中，擊敗南韓並在決賽完封日本，奪下隊史最偉大的勝利。

克雷爾認為，儘管當時對手的陣容強度不如他們將在經典賽所面對的對手，但本屆台灣隊也補強了優秀戰力，包括小熊隊潛力重砲「龍仔」強納森・龍（Jonathon Long）以及守護者隊外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）。

投手方面同樣人才濟濟，包括響尾蛇隊潛力新秀林昱珉，以及軟銀鷹簽下的徐若熙，還有新秀林維恩與陳柏毓，克雷爾預測台灣將以分組第2晉級複賽，到了邁阿密，一切都有可能發生。

本屆經典賽奪冠大熱門非美國夢幻隊莫屬，由「法官」賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，名單內有兩聯盟塞揚獎得主史基斯（Paul Skenes）、史庫柏爾（Tarik Skubal），去年狂敲60轟的重砲捕手羅里（Cal Raleigh）等大聯盟巨星組成「復仇者聯盟」，唯一目標就是要衝擊冠軍！

大谷翔平領軍的衛冕軍日本隊居次，上屆擊敗美國拿下冠軍金盃，本屆除了大谷再度參戰之外，世界大賽MVP山本由伸以及小熊重砲鈴木誠也、菅野智之、村上宗隆和岡本和真等旅美選手加入，搭配日職本土好手伊藤大海、北山亘基、近藤健介、森下翔太等球星，唯一目標就是二連霸。

