NBA》魔術狂轟27顆三分球破紀錄 國王遭痛宰哭吞隊史最長15連敗

〔體育中心／綜合報導〕今日魔術踢館國王，魔術本場狂飆27顆三分，創下隊史單場最多顆三分球，終場131：94轟垮國王，同時賞國王隊史最長的15連敗。

國王曾在1959-60賽季與1971-72賽季都遭遇過14連敗，而目前NBA史上最多連敗是在2014-15賽季的28連敗，國王球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）和拉文（Zach LaVine）皆因手術賽季報銷，更讓情況雪上加霜。

魔術本場狂飆27顆三分球，離NBA史上最多29顆三分球只差3顆，魔術前一次紀錄是在2003-2004賽季的單場25顆三分球，也是對陣國王時所創下，可惜在延長賽中，以138：135落敗。

上半場雙方互有領先，不過在魔術班切羅（Paolo Banchero）半場18分的帶領下，中場以64：55領先。易籃後儘管國王一度將比分追至83：81，但魔術隨即打出一波19：3的攻勢，奠定勝基，決勝節雙方換上板凳球員，最終魔術穩穩收下勝利。

班切羅砍下本場最高的30分，外帶6助攻和5籃板，布拉克（Anthony Black）挹注20分、巴恩（Desmond Bane）則貢獻17分；國王以雷諾德（Maxime Raynaud）的17分、14籃板雙十成績最佳，穆雷（Keegan Murray）拿下15分，阿丘瓦（Precious Achiuwa）有14分、10籃板，德羅森（DeMar DeRozan）則是拿下13分、6助攻。

