NBA》波辛傑斯復出、嘴綠拿0分 勇士輸球吞2連敗

波辛傑斯復出，勇士輸球吞2連敗。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）今天還是無法上場，勇士雖在第4節追分仍無功而返，最終以110：121不敵塞爾提克，吞下2連敗。

柯瑞日前因右膝傷勢，已缺席多場比賽，近期進行MRI核磁共振檢查，確認一切正常，不過37歲的柯瑞缺席對陣塞爾提克的比賽。

請繼續往下閱讀...

勇士在首節有辦法跟塞爾提克抗衡，不過綠衫軍在第2節投進7顆三分球，派理查德（Payton Pritchard）貢獻3顆三分球，伍切維奇（Nikola Vucevic）也有7分進帳，地主勇士半場結束已陷入大幅落後。

勇士在第3節結束更是落後到29分，不過第4節靠莫爾頓（De'Anthony Melton）9分、培頓（Gary Payton II）11分領軍，單節也有37分進帳，但還是沒有起到作用，只能吞下敗仗。勇士少了柯瑞壓陣，此仗格林（Draymond Green）只打18分鐘，7投皆墨拿0分，至於波辛傑斯（Kristaps Porzingis）首度代表勇士出賽，攻下12分。

塞爾提克此仗發揮出色，主將布朗（Jaylen Brown）繳出23分、15籃板、13助攻，派理查德6顆三分球，砍進全隊最高26分。綠衫軍戰績36勝19敗，暫居東部第2。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法