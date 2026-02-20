MLB》去年率隊獲國聯最佳教頭殊榮 釀酒人主帥獲3年約肯定

釀酒人總教練墨菲。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》的消息指出，去年拿下國聯年度最佳總教練的密爾瓦基釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy），今天與球團簽下3年合約直到2028年球季結束，並附帶2029年的球隊選擇權。

目前67歲的墨菲，曾在2015年短暫擔任過教士的總教練，季後來到釀酒人成為時任教頭康索（Craig Counsell）的教練團成員，直至前年才正式重新執掌兵符，該年團隊以93勝69敗連續兩年在國聯中區稱霸，不過在外卡系列賽以1勝2敗不敵紐約大都會。

2024年率隊帶出優異成績的墨菲，隔年持續領軍球隊，但在休賽季接連失去游擊強打阿德梅斯（Willy Adames）與終結者威廉斯（Devin Williams），甚至開季後直到5月下旬例行賽的勝率仍低於5成。

不過球隊隨後找回強者姿態，自美國時間5月25日到8月16日之間，分別達成了8連勝、11連勝與球隊紀錄的14連勝，最終例行賽以全大聯盟最優異的97勝65敗戰績收尾，並拿下國聯中區冠軍三連霸，但仍舊可惜在國聯冠軍系列賽遭到世界大賽冠軍洛杉磯道奇的橫掃，不過領軍球隊連兩年拿下優異成績的墨菲，更是獲得國聯最佳總教練二連霸的殊榮。

墨菲在今天透過訊息回覆大聯盟官網的訪問，他逗趣表示真心感謝球團能讓自己還有一個置物櫃可以用，「過去10年能成為釀酒人體系的一份子，是一段很棒的旅程。而能夠繼續以這個身分待在這裡也是一種榮幸。」

