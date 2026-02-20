自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》去年率隊獲國聯最佳教頭殊榮 釀酒人主帥獲3年約肯定

2026/02/20 15:35

釀酒人總教練墨菲。（資料照，歐新社）釀酒人總教練墨菲。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》的消息指出，去年拿下國聯年度最佳總教練的密爾瓦基釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy），今天與球團簽下3年合約直到2028年球季結束，並附帶2029年的球隊選擇權。

目前67歲的墨菲，曾在2015年短暫擔任過教士的總教練，季後來到釀酒人成為時任教頭康索（Craig Counsell）的教練團成員，直至前年才正式重新執掌兵符，該年團隊以93勝69敗連續兩年在國聯中區稱霸，不過在外卡系列賽以1勝2敗不敵紐約大都會。

2024年率隊帶出優異成績的墨菲，隔年持續領軍球隊，但在休賽季接連失去游擊強打阿德梅斯（Willy Adames）終結者威廉斯（Devin Williams），甚至開季後直到5月下旬例行賽的勝率仍低於5成。

不過球隊隨後找回強者姿態，自美國時間5月25日到8月16日之間，分別達成了8連勝、11連勝與球隊紀錄的14連勝，最終例行賽以全大聯盟最優異的97勝65敗戰績收尾，並拿下國聯中區冠軍三連霸，但仍舊可惜在國聯冠軍系列賽遭到世界大賽冠軍洛杉磯道奇的橫掃，不過領軍球隊連兩年拿下優異成績的墨菲，更是獲得國聯最佳總教練二連霸的殊榮。

墨菲在今天透過訊息回覆大聯盟官網的訪問，他逗趣表示真心感謝球團能讓自己還有一個置物櫃可以用，「過去10年能成為釀酒人體系的一份子，是一段很棒的旅程。而能夠繼續以這個身分待在這裡也是一種榮幸。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中