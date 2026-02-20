自由電子報
體育 棒球 其它

經典賽》K翻日本武士隊的鄭宇宙挨轟 南韓首場練習賽落敗

2026/02/20 15:37

南韓鄭宇宙。（資料照，記者林正堃攝）南韓鄭宇宙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽南韓今天在沖繩進行首場練習賽，儘管22歲「怪物打者」安賢民首局首打席轟出中外野大號陽春砲，不過最終仍以3：4不敵韓職三星獅。

首局南韓靠安賢民轟陽春砲先馳得點，4局下南韓中繼投手鄭宇宙挨梁友賢一發3分砲，5局上一出局一、二壘有人，安賢民打擊造成對方游擊手接球失誤追回1分，下個半局三星獅靠2支二壘安打再添1分。6局上朴東原、文賢彬安打進帳1分，這場練習賽採7局制，最終南韓以1分之差落敗。

此役南韓推出蘇珩準先發，他投2局無失分，鄭宇宙接手投2局挨轟掉3分，盧景銀投1局失1分，高永表、朴英賢各投1局皆無失分。

19歲右投鄭宇宙效力韓職韓華鷹，去年出賽51場戰績3勝3敗3中繼、防禦率2.85，童年11月的日韓交流賽他對日本先發3局飆4K，為被敲安無失分，該役最快球速154公里，表現技驚四座。

2月16日南韓赴日本沖繩展開第二階段集訓，今天首場練習賽對三星獅，21、23日對韓華鷹，24日對起亞虎，26日對三星獅，27日對KT巫師，28日轉赴東京備戰經典賽，屆時美職體系的李政厚、金慧成、高祐錫，與韓美混血戰將丹寧（Dane Dunning）、惠特科姆（Shay Whitcomb）、瓊斯（Jahmai Jones）將與國家隊會合。

