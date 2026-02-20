桌球》4局擊退斯洛維尼亞對手 郭冠宏連3站大滿貫闖過資格賽首輪

郭冠宏在新加坡大滿貫賽男單資格賽首輪順利過關。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲台南小將郭冠宏今天在2026年WTT新加坡大滿貫賽男單資格賽首輪，以3:1力克斯洛維尼亞選手科祖爾，新春首戰開出紅盤，次輪將迎戰世界排名96的羅馬尼亞新秀齊瑞塔，這將是兩人首度交鋒。

世界排名76的郭冠宏首輪對上排名131的科祖爾，首局很快就進入狀況，開局就連拿6分，包括一記精彩的正手壓車爆沖，很快的以11:4拿下。次局，小郭克服開局2:5落後，以一波5:0的強攻反超，科祖爾隨後雖然追成7平，但小郭在一記幸運擦網球的助攻下，加上連續接發球搶攻得手，11:7再下一城。第3局，郭冠宏錯失6:4領先，無謂失誤過多，被對手打出6:2的反擊，雖然化解1個局點，最終仍以9:11讓出。

郭冠宏第四局重整旗鼓，在開局2:3落後下連拿3分，迫使對手叫出暫停，重回比賽後，小郭靠著偷長球戰術，保持領先優勢，最後11:7拿下勝利，這也是他繼去年歐洲、中國大滿貫賽之後，連續三站大滿貫賽都通過資格賽首輪的考驗。

教練蔣澎龍表示，郭冠宏今天發揮還算正常，他的技術沒有問題，只擔心他在場上的情緒控管，畢竟他還很年輕，有時候打不好容易發脾氣，影響場上的表現。

