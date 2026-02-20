自由電子報
MLB》隊友盛讚進化了！佐佐木朗希今飆速近160公里 道奇投教：投球威力更勝過往

2026/02/20 17:06

佐佐木朗希。（資料照，路透）佐佐木朗希。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍投手「令和怪物」佐佐木朗希今天進行了本季第2次的實戰投打練習（Live BP），最快球速來到99英哩（約159.3公里）。投手教練普萊爾（Mark Prior）給予高度評價，盛讚朗希的投球威力比去年更強了。

今天佐佐木朗希跟佛里曼（Freddie Freeman）和羅哈斯（Miguel Rojas）等6名打者進行對決，模擬2局總計投出28球，沒有被擊出安打，另外投出2次三振，都是賞給弗里蘭（Alex Freeland），更飆出目前春訓個人最速的99英哩火球。佐佐木朗希沒有參加經典賽，而是專心在道奇隊調整狀態、力拚進入先發輪值，目前展現出相當順利的備戰進度。

羅哈斯與佐佐木朗希對戰2次都擊出外野飛球被解決，羅哈斯受訪表示，朗希看起來狀態真的非常好，球速提升了，真的很出色，他充滿自信，和去年不同，他想成為先發投手，也希望成為這支球隊的重要戰力，希望這對朗希來說會是最好的結果，他正朝著應有的樣子前進。

羅哈斯認為，無法代表日本隊參加經典賽，對朗希來說一定很難受，但在他現階段的職涯中，專注於成為大聯盟全職先發投手該做的事情，對他來說才是更好的選擇。

當被問到是否感覺他比上季更加進化時，羅哈斯毫不猶豫地表示：「毫無疑問，百分之百是這樣，我認為自信這個因素將在他的表現中扮演重要角色，尤其是他去年球季後段表現非常強勢，雖然是從牛棚出發，但他應該已經獲得能夠解決打者的信心。」

