大年初四就「開工」 現代五項運動員：休息三天都算多

左起，林俞彤、鄒欣洳、楊苙寅春節提早結束，訓練才是日常。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕「三天不練連觀眾都知道」，春節年假百工放假，但運動員的體能狀態卻會停滯甚至退步，過年期間最多就慢跑等輕量訓練，大年初四就正式「開工」，台東的四位現代五項運動員早早就到泳池報到，滿場都是高雄的國小游泳選手已打得滿場水花，「至少還有很多人陪我們度過完整的年假」，手上的厚繭是默默努力下的證明與功勳。

如今的現代五項是越野跑、游泳、射擊、擊劍，原本的馬術由障礙賽取代，台東則是當地首位取得現代五項運動國際教練，也是體中五項總教練范希聖領兵，小年夜當天，范希聖還給堅持訓練到當天的選手包紅包，休息不到一週，二十日又要「開工」。

抵達池畔時，已有許多小選手投入練習，訓練其實沒有假期。（記者劉人瑋攝）

4位台東子弟，2026年正選國家優秀選手培訓隊林俞彤、鄒欣洳，正選2026國家具淺力選手培訓隊楊苙寅，3人皆是國三、國二生剛獲國家代表資格的陳佑萱則是才回台東，依慣例還不需立即投入練習，但她也是從博愛路的住宿處往返車站慢跑，每天十公里，只是這天早早就在台東體中泳池報到，已經有十多位高雄的國小生在池中努力踢水，運動員生活其實沒有「休假」二字。

只是幾天不練身體狀況明顯不同，所有人都投入最弱項的游泳中，但林俞彤明顯感到手臂三頭肌痠痛，楊苙寅則覺得踢水節奏跟不上、不夠快，所有人都上岸、她還留下來練了快半小時。鄒欣洳則表示，沒有天天練習、身體狀況自己最清楚。

當所有同儕、同齡友人過年追劇、外出遊玩，她們就已提早開始訓練，小選手們多從小五、小六投入，每年此時也都早早訓練，表示「都習慣了」，也不需比較，畢竟大家走的路不同，反觀自己身邊的體育生與眼前賣力踢水的國小泳隊，泳池與競技場更能陪自己熱鬧過年。

4人當中唯一的國手陳佑萱是成功鎮民，也是台東二位國手之一，她還是特地從左訓回到家鄉訓練，高雄訓練現代五項還需坐公車到處換場地，而非單在基地內訓練，台東不只是家鄉，還更方便。

陳佑萱說，平時都從凌晨5、6時起床準備訓練，一天練三項、每項花個二、三小時，再加上中間稍做休息一天就過去了，何況共有五項，但每次訓練都需高度專注，除提升表現也能避免受傷。

如今馬術改為障礙賽更「親民」，但陳佑萱說，需提升握力應對抓、爬，但手中的厚繭也因此而生，磨破再長，長完再破，有些女生覺得醜，但這是靠自身努力換來的成果，「很有成就感，像是勳章」。

范希聖說，新年後的開訓更是提早到大年初三開始，「我也想再多休息幾天」但今年台東有兩位現代五項隊的選手獲選中華隊即將在國際場上拼搏，有四位獲選國家培訓隊「還是選手要求早點訓練，自己也只能回應『那就來吧！』」。

陳佑萱攤開雙掌、佈滿抓握產生的繭「這讓我充滿成就感」。（記者劉人瑋攝）

堅持到最後的選手，喜領總教練小紅包。（范希聖提供）

