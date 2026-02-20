自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》南韓第2場練習賽 「台灣夢魘」柳賢振先發

2026/02/20 19:21

柳賢振。（資料照，歐新社）柳賢振。（資料照，歐新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽南韓今天首場練習賽以3：4不敵韓職三星獅，賽前南韓總教練柳志炫宣布，明天第2場練習賽對韓華鷹，將由38歲老將柳賢振先發，預計投2局。

由於柳賢振現效力的球隊正是韓華鷹，形成「網內互打」的有趣場景，柳志炫強調，這不是刻意安排的，而是按照原定計畫讓柳賢振先發。

這屆經典賽南韓傷兵成群，包括金河成、宋成文、文東珠、元兌仁、歐布萊恩（Riley O'Brien）都因傷無法打，南韓帶15名投手征戰，能投先發或長局數的投手有8人，包括混血投手丹寧（Dane Dunning）、高永表、郭彬、鄭宇宙、蘇珩準、孫周永、宋勝基和柳賢振，今天首場練習賽蘇珩準先發2局、高永表中繼1局皆無失分，獲柳志炫好評。

柳賢振在國際賽堪稱「台灣夢魘」，2005年亞青賽先發6局被敲4安飆10K失1分無關勝敗，2007年亞錦賽先發5局被敲4安飆5K失2分拿下勝投，2009年經典賽先發3.1局被敲1安飆3K無失分奪勝投，2010年廣州亞運預賽柳賢振先發6局被敲5安飆4K失1分拿下勝投，金牌戰再度先發上陣，投4局狂飆8K，被敲5安失3分無關勝敗，柳賢振在國際賽完全吃定台灣隊。

這屆經典賽將是柳賢振繼廣州亞運之後，相隔16年再度代表南韓征戰國際賽，去年柳賢振在韓職先發26場戰績9勝7敗、防禦率3.23。

