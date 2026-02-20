桌球》雙雙通過5局大戰考驗，張佑安、簡彤娟距正賽只差1勝

張佑安在男單資格賽次輪險勝義大利對手，距離首張正賽門票只差1勝。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲的一銀小將張佑安在2026年WTT新加坡大滿貫賽男單次輪，歷經一場5局大戰後，以3:2力退38歲義大利老將史托亞諾夫，締造個人在大滿貫賽最佳戰績，將和去年萊茵魯爾世大運男單金牌希多倫科爭奪正賽門票。

世界排名83的張佑安過去三度挑戰大滿貫賽，最佳成績僅止於資格賽第二輪。不過，張佑安2月初在亞洲杯闖進4強後，技術面和信心都有長足進步，次輪面對世界排名109的史托亞諾夫，首局在3:8落後下一度追到9:10，但最後接發球掛網，9:11讓出。

第2局起，張佑安手感持續加溫，以11:5、11:9連追2局，不料第4局再度遭遇亂流，開局就連丟6分，最終7:11被對手扳平戰局。決勝局，張佑安重新上緊發條，一開賽就展開正手搶攻，5:2開局，並取得9:5領先，隨後史托亞諾夫連追3分，局勢一度緊張，決勝時刻，張佑安連續正手搶攻得手連得2分，11:8鎖定勝利。

世界排名54的俄羅斯好手希多倫科去年在世大運連續扳倒南韓名將趙大成及台灣奧運國手高承睿，一舉摘金，他在資格賽次輪也克服局數1:2落後，3:2逆轉美國華裔好手馬金寶。

女單方面，世界排名94的國泰女將簡彤娟，同樣經過一場5局大戰後，以11:8、6:11、11:5、8:11、11:4艱苦擊敗世界排名52的20歲法國新秀夏洛特.露茲，最終輪將遭遇瑞典女將C.卡爾柏格。

簡彤娟5局大戰力退法國小將露茲，闖進女單資格賽最終輪。（取自WTT官網）

