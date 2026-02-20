自由電子報
新加坡大滿貫正賽籤表出爐 林昀儒首輪迎戰法國新秀

2026/02/20 21:54

台灣一哥林昀儒男單首輪將對上法國新秀巴德特。（取自WTT官網）台灣一哥林昀儒男單首輪將對上法國新秀巴德特。（取自WTT官網）
〔記者許明禮／台北報導〕2026年WTT新加坡大滿貫賽正賽將在22日登場，台灣一哥林昀儒男單首輪將迎戰去年在美國大滿貫賽讓中國名將梁靖崑苦吞「一輪遊」的法國新秀巴德特；一姐鄭怡靜女單首輪則和昔日雙打搭檔李昱諄上演「台灣內戰」。

世界排名第8的林昀儒在本季首戰杜哈冠軍賽一舉奪冠後，因身體因素陸續退出杜哈球星挑戰賽和亞洲杯，名列男單第8種子的小林首輪將面對世界排名49的巴德特，這將是雙方首度交鋒，若能順利闖過首關，32強將對上瑞典名將卡爾森和資格賽晉級選手的勝方。

本週世界排名46締造生涯新高的馮翊新，首輪則遇上世界排名14的法國「眼鏡哥」A.勒布朗，雙方過去也沒有交手紀錄。

女單方面，世界排名19的鄭怡靜首場就對上隊友李昱諄，獲勝的一方32強將強碰世界排名第2的中國名將王曼昱；世界排名57的18歲小將葉伊恬第一場則抽中世界排名41的中國顆粒好手何卓佳，兩人1個月前才在馬斯開特挑戰賽女單16強過招，當時小葉以0:3落敗。

混雙方面，世界排名第6的林昀儒/鄭怡靜首輪輪空，16強將遭遇香港陳顥樺、南韓金娜英的「跨國組合」和奧地利組合加多斯/波卡諾娃的勝方。

去年攜手贏得倫敦球星挑戰賽冠軍的台南「新冠組合」馮翊新/郭冠宏，男雙首輪就對上去年世錦賽闖進4強的法國組合多爾/布拉薩德，若能順利晉級，16強將挑戰世界排名第1的香港組合黃鎮廷/陳顥樺。

