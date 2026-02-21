NBA》隊史最爛15連敗國王第3位球星報銷！底薪的魏少竟遭死亡詛咒

杭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟爐主國王昨天不敵魔術後吞下近期15連敗，創下隊史最糟糕紀錄，今天再傳出悲報，交易大限前剛從騎士換來的3D前鋒杭特（De'Andre Hunter）接受左眼手術，球季提前報銷。

根據《ESPN》報導，28歲的杭特在美國時間2月6日對上快艇時，左眼遭遇視網膜剝離傷勢，手術已於今天完成。國王球團表示，杭特預計可以完全康復，將於8週後進一步更新傷況，不過也意謂著杭特整季報銷，他也是繼拉文（Zach LaVine）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）後，國王本季第3位報銷的球星。

國王在交易大限前與騎士、公牛完成一筆三方交易，國王送出後衛艾利斯（Keon Ellis）與施洛德（Dennis Schroder），向騎士換來杭特，公牛獲得國王長人射手薩里奇（Dario Saric）與2枚未來次輪籤。杭特來到國王後只出賽2場，場均7.5分、1.5籃板，投籃命中率21%。

國王本季禍不單行，除了戰績慘不忍睹外，陣中主力球星也接連報銷，領底薪的前MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook）成為球隊少數的亮點。然而昨天魏少的妻子妮娜（Nina）卻在社群媒體上公布，有球迷下注魏少單場10分、最終卻輸掉大筆金錢，轉而透過Email對他們兩人發出死亡詛咒，「這就是運動博弈帶來的負面影響，人們最糟糕的一面展露無疑。」

