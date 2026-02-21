自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》想挑戰大谷「50-50」的洋基球星敲安！49億阿隆索夯轉隊首轟

2026/02/21 11:04

奇澤姆、阿隆索。（資料照）奇澤姆、阿隆索。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在春訓熱身賽首戰以0：2不敵金鶯，明星二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出條紋軍團隊首安，也是全場3安中的其中1安；而休季從大都會轉戰金鶯的明星重砲阿隆索（Pete Alonso），敲出轉隊首轟幫助新東家拿下春訓首勝。

奇澤姆去年繳出31轟、31盜，成為洋基隊史第3位達成「30-30」俱樂部的球員。日前他受訪直言，若非去年受傷，他早就能達成「40-40」甚至更高的目標，他更豪語本季要挑戰大谷翔平50轟、50盜紀錄，同時也預言自己會拿下美聯年度MVP、銀棒獎和世界大賽冠軍。

今天奇澤姆擔任洋基先發第3棒，首打席就從金鶯王牌左投羅傑斯（Trevor Rogers）手中敲出一壘安打，也是洋基團隊春訓首安。4局上奇澤姆選到保送，並在5局下退場休息。而洋基在隊長賈吉（Aaron Judge），以及貝林傑（Cody Bellinger）、史坦頓（Giancarlo Stanton）等主力打者沒上場的情況下，全場只敲出3支安打，沒有得分。

洋基今天先發投手是農場排名第3、百大第82名的火球右投羅德里奎茲（Elmer Rodríguez），此役他投3局被敲3安，送出1K無失分；而6局下金鶯靠著休季以5年1.55億美元（約48.8億新台幣）加盟的新同學「北極熊」阿隆索，敲出擊球初速107.2英哩的左外野2分砲奠定勝基。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中