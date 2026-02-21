MLB》想挑戰大谷「50-50」的洋基球星敲安！49億阿隆索夯轉隊首轟

奇澤姆、阿隆索。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在春訓熱身賽首戰以0：2不敵金鶯，明星二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出條紋軍團隊首安，也是全場3安中的其中1安；而休季從大都會轉戰金鶯的明星重砲阿隆索（Pete Alonso），敲出轉隊首轟幫助新東家拿下春訓首勝。

奇澤姆去年繳出31轟、31盜，成為洋基隊史第3位達成「30-30」俱樂部的球員。日前他受訪直言，若非去年受傷，他早就能達成「40-40」甚至更高的目標，他更豪語本季要挑戰大谷翔平50轟、50盜紀錄，同時也預言自己會拿下美聯年度MVP、銀棒獎和世界大賽冠軍。

請繼續往下閱讀...

今天奇澤姆擔任洋基先發第3棒，首打席就從金鶯王牌左投羅傑斯（Trevor Rogers）手中敲出一壘安打，也是洋基團隊春訓首安。4局上奇澤姆選到保送，並在5局下退場休息。而洋基在隊長賈吉（Aaron Judge），以及貝林傑（Cody Bellinger）、史坦頓（Giancarlo Stanton）等主力打者沒上場的情況下，全場只敲出3支安打，沒有得分。

first base hit of Spring belongs to @j_chisholm3 pic.twitter.com/hmXswcjfGK — New York Yankees （@Yankees） February 20, 2026

洋基今天先發投手是農場排名第3、百大第82名的火球右投羅德里奎茲（Elmer Rodríguez），此役他投3局被敲3安，送出1K無失分；而6局下金鶯靠著休季以5年1.55億美元（約48.8億新台幣）加盟的新同學「北極熊」阿隆索，敲出擊球初速107.2英哩的左外野2分砲奠定勝基。

PETE ALONSO DEMOLISHES A HOME RUN IN HIS FIRST GAME AS AN ORIOLE pic.twitter.com/Noy4LX712K — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） February 20, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法