MLB》休季4度遭DFA的鄭宗哲春訓展選球眼！「日本最後拼圖」敲安

鄭宗哲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手鄭宗哲此休季一波「四」折，遭到4次DFA（指定讓渡）後落腳紅襪，也終於在此迎來大聯盟春訓。今天紅襪展開第一場熱身賽，以18：3輕取東北大學（Northeastern University），鄭宗哲2打數0安打，選到1次保送上壘。

24歲的鄭宗哲上季短暫上到大聯盟，出賽3場7打數0安吞3K；3A出賽107場，打擊三圍.209/.307/.271，攻擊指數0.578，敲出1轟、36分打點，wRC+62。去年美國時間12月19日遭海盜DFA，今年1月7日被光芒撿走，接著便不斷重複遭DFA後再被撿走的命運，接連轉戰大都會、國民。期間鄭宗哲同時在備戰經典賽，屢換東家的他也必須經常台、美往返，但他也表示，為了追夢在所不惜。

請繼續往下閱讀...

今天鄭宗哲擔任先發第7棒游擊手，首打席敲出中外野方向強勁平飛球，可惜遭接殺，擊球初速101.4英哩（約163公里）、飛行距離303英呎。3局下第2打席擊出二壘滾地球，5局下第3打席選到四壞保送，也結束今天先發任務。鄭宗哲此役2打數0安打，選到1保送，守備方面則在2局上有1次失誤。

另外，本屆日本武士隊「最後一片拼圖」的紅襪吉田正尚，今天擔任先發左外野手，1打數敲出1安打，選到1次保送，回到得到2分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法