體育 2026WBC 最新報導

MLB》台日大戰先上演！混血「龍仔」敲安、10億村上宗隆雙安2打點

2026/02/21 09:43

強納森‧龍。（資料照，法新社）強納森‧龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽今天正式火熱開打，小熊以1：8不敵白襪，此役也上演另類經典賽台日大戰，台裔混血強打「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）有安打演出；而休季入札挑戰大聯盟、以2年3400萬美元（約10億新台幣）加盟白襪的村上宗隆，則單場貢獻雙安。

目前位居小熊農場新秀第6名、10大農場一壘新秀第7名的龍，上季在3A出賽140場，繳出23支二壘安打、20轟、91打點和打擊率0.305的亮眼成績。同時龍也確定加入經典賽台灣隊，昨天更傳出將於27日提前抵台與台灣隊會合的好消息。

此役龍擔任小熊開路先鋒，首打席偏高速球揮空三振，2局下第2打席敲出投手前軟弱滾地球出局。5局下第3打席安打終於開張，龍鎖定93.7英哩內角偏高速球，敲出右外野平飛安打，此打席結束後也退場休息，目前春訓3打數1安打，打擊率0.333、攻擊指數0.666。

小熊全場今天只攻下1分，由日本武士隊成員之一的鈴木誠也所打下，他在1局下夯出中外野陽春砲，擊球初速103.7英哩、飛行距離399英呎；同樣是武士隊成員的白襪村上宗隆，則在旅美第一場賽事中4打數2安打，包含4局上滿壘時的中外野牆前二壘安打，貢獻2分打點，目前春訓打擊率0.500、攻擊指數1.250。

另外，白襪三壘手、將代表澳洲出戰經典賽的前大物米德（Curtis Mead），此役擔任開路先鋒4打數0安打，吞下2次三振，不過預計仍是台灣隊在小組賽不可輕忽的打者。

村上宗隆。（法新社）村上宗隆。（法新社）

鈴木誠也。（美聯社）鈴木誠也。（美聯社）

