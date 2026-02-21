自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》日本武士傳警訊！大聯盟牛棚戰力傳傷情 教頭嘆難出戰WBC

2026/02/21 10:25

松井裕樹。（資料照，美聯社）松井裕樹。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽要力拚衛冕的日本武士隊傳出壞消息，教士後援左投松井裕樹傳出在昨天Live BP（實戰投打練習）時因傷緊急退場，總教練史丹曼（Craig Stammen）今受訪坦言，松井裕樹要出戰經典賽恐怕有難度。

30歲的松井裕樹上季為教士出賽61場，投63.1局挨53安包含10轟，送出61次三振與33次保送，防禦率3.98、ERA+108，FIP（獨立防禦率）4.87，每局被上壘率1.35，拿下3勝1敗3中繼1救援。

教士總教練史丹曼今天練習前受訪透露，松井裕樹因為髖部出現緊繃感，所以昨天讓他提前結束Live BP，目前看起來有機會好轉，明天也有可能進行傳接球練習；但當被問及是否會如期加入日本隊，史丹曼神情立刻轉為嚴肅，「現階段他必須自己做抉擇，他得和教練與總管討論。坦白說，要恢復能在WBC投球的健康狀態，對他會是很艱難的道路。」

史丹曼強調，教士球團已經進行過內部討論，但最終還是取決於松井裕樹自己的決定，「我們不能打電話給日本隊說他不投了，必須由他自己做出決定。我相信他最後會做出正確的選擇，但他能否出戰WBC，真的要打上一個很大的問號。」

先前西武獅強投平良海馬，以及阪神虎王牌中繼石井大智都因傷勢退出日本武士隊，如今大聯盟等級的松井裕樹也傳出傷情，恐再度影響衛冕軍的牛棚戰力。

