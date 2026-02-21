自由電子報
體育 即時新聞

恭喜！美國冬奧女子冰球隊長奈特 向速滑女將鮑威求婚成功

2026/02/21 10:20

2026米蘭冬奧，美國女子冰球隊長奈特（左），向美國競速滑冰女子選手鮑威（右）求婚成功。（圖擷自「Hilary Knight」IG）2026米蘭冬奧，美國女子冰球隊長奈特（左），向美國競速滑冰女子選手鮑威（右）求婚成功。（圖擷自「Hilary Knight」IG）

〔即時新聞／綜合報導〕2026米蘭-科爾蒂納冬奧傳來囍事！美國女子冰球隊長奈特（Hilary Knight），在賽事期間向美國競速滑冰女子選手鮑威（Brittany Bowe）求婚成功，網友們得知消息後紛紛獻上祝福。

美國女子冰球冬奧代表隊隊長奈特。（法新社）美國女子冰球冬奧代表隊隊長奈特。（法新社）

《NBC》報導，奈特19日在IG上傳影片，從中可以看到她單膝跪地拿出鑽戒向鮑威求婚，並親自為鮑威戴上戒指。奈特透露，她和鮑威的姊妹花了好幾天策畫這場驚喜，並且雙方父母也透過視訊電話一同見證。

美國競速滑冰女將鮑威。（法新社）美國競速滑冰女將鮑威。（法新社）

據了解，奈特和鮑威於2022年北京冬奧期間開始相戀，當時雖然有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施所帶來的不便，但她們仍會戴著口罩碰面、依照社交距離一起在選手村散步。

過了北京冬奧之後，奈特與鮑威在猶他州鹽湖城買下房子定居，那裡靠近美國競速滑冰隊的訓練基地，而米蘭冬奧的求婚無疑讓2人關係更進一步，鮑威笑稱她回到美國後也會再向奈特求婚1次，回報對方給自己的驚喜。

