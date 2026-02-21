經典賽》受傷的紅雀火球男有機會回南韓隊？ 外媒點出時間點

歐布萊恩（左）。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月登場，原本預計代表南韓隊出賽的紅雀火球男歐布萊恩（Riley O'Brien），他的右小腿出現輕微拉傷，因此退出國家隊。若南韓隊挺進複賽，歐布萊恩有望重新加入南韓隊。

歐布萊恩的父親是美國人，母親是南韓人，這是他首次入選南韓國家隊，預計將擔任終結者的角色。由於歐布萊恩出現傷情，將由韓職斗山熊守護神金澤延遞補。

請繼續往下閱讀...

根據《聖路易斯郵報》記者古爾德（Derrick Goold）報導，歐布萊恩的右小腿出現輕微拉傷，將錯過今年經典賽首輪賽事。根據紅雀總教練馬摩爾（Oliver Marmol）透露，若南韓隊晉級複賽、而且歐布萊恩康復，歐布萊恩有望回到南韓隊。

現年31歲的歐布萊恩上季出賽42場都是後援，交出3勝1敗、防禦率2.06，各有6次救援成功和中繼成功，共投48局賞45次三振，被打擊率僅1成96，每局被上壘率為1.15。歐布萊恩的主要球種之一是伸卡球，去年最快丟到100.5英哩（約161.7公里），伸卡球平均有98英哩（約157.7公里）。

今年3月的經典賽，南韓隊與台灣隊、日本隊、澳洲隊、捷克隊同組，分組取前二晉級複賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法