MLB》今井達也首次Live BP 武器球震驚太空人隊友：這一生沒看過...

〔體育中心／綜合報導〕太空人日籍投手今井達也今天在春訓進行首次Live BP（實戰投打練習），共面對5人、合計丟17球，賞出3次三振、讓對手敲2顆內野滾地球。太空人隊友特蘭梅爾（Taylor Trammell）讚賞今井的指叉球，認為這是他打球24年從未看過的變化軌跡。

今井達也今天在Live BP中，先讓太空人明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）敲滾地球，接著連續三振太空人明星游擊柯瑞亞（Carlos Correa）、梅耶斯（Jake Meyers）、特蘭梅爾（Taylor Trammell）。

「真的很棒。」艾圖維讚賞今井達也，「他對我丟一顆滑球，你幾乎看不到球的旋轉，很銳利。接著是一顆速球，我只看到2球而已。當然2球不夠，我希望能多打幾球。不過第一印象真的很好，他會為這支球隊帶來很大的棒球。」

太空人投手教練米勒（Josh Miller）讚賞今井獨特的武器「反向滑球」（Wrong way slider），「那顆球有一種自然的軌跡，會往後飄、不會往左跑，儘管它的轉速看起來會讓打者以為這球會往左跑，對這球出現一些奇怪的揮棒，也有幾球打成界外，球稍微擠到打者內側。一般的滑球通常會往下、往外移動，但這球不是這樣，是一顆非常獨特的球種。」

今井達也的指叉球，更讓特蘭梅爾看傻，「我老實說，我打球已經24年，其中11年是職業生涯，我這一生從未看過那樣的球。」特蘭梅爾還特地在休息室與今井達也閒聊，今井也問特蘭梅爾，自己的共軌效應（Tunneling）是否做得夠好。

柯瑞亞指出，今井達也的指叉球和速球搭配得非常好，讓人很難分辨，「球出手時速度很快，等到你必須做出揮棒決定時，這球突然往下掉。（道奇）山本由伸也有類似的武器，他會把速球壓低，然後引誘你去追打指叉球，他也能做出那種特別的效果。」

