自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》村上宗隆克服意外插曲 敲長打讓鈴木誠也笑說：我討厭他

2026/02/21 11:56

村上宗隆。（美聯社）村上宗隆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕季前以2年3400萬美元合約加盟白襪的日籍好手村上宗隆，今天在春訓熱身賽首次亮相，4打數敲2安，包含一支二壘安打，貢獻2分打點。村上在賽前遇到塞車，差點趕不上比賽，賽後他用英文笑說，「Oh my God（我的天啊）！Crash（碰撞）, traffic（交通）」。

村上宗隆今天要開車前往小熊春訓球場Sloan Park時，遇到嚴重交通堵塞，一度被移出先發名單，但他在比賽開打前20分鐘趕到球場。

「高速公路上發生一起非常嚴重的交通事故。」村上宗隆透過翻譯說，「我整段時間都很擔心...老實說，我沒辦法完全做好準備，但我想自己還是及時趕上了。」

此戰村上宗隆擔任先發一壘手，第三局擊出中間方向穿越的一壘安打，其擊球初速為108.3英哩。第4局村上宗隆敲中外野深遠飛球，小熊日籍中外野手鈴木誠也疑似受到陽光影響、第一時間沒找到球，讓村上的深遠飛球形成帶有2分打點的二壘安打，這球的擊球初速為105.5英哩。

「我真的很開心整個過程很順利，而且沒有受傷。」村上宗隆表示，「一開始幾分鐘其實有點緊張，不過當我開始守備、也完成一個打數，我感覺比較自在、也找回自己的感覺。」

鈴木誠也與村上宗隆都是本屆世界棒球經典賽日本隊戰友，此戰鈴木誠也擊出一發陽春砲。鈴木賽後透過翻譯開玩笑說，「我以前很喜歡他，但在那顆高飛球後，我討厭他了。所以我不會支持他。」

白襪隊新任教頭凡納伯（Will Venable）讚賞村上宗隆及時趕到球場後能迅速調整好狀態，「這人非常投入，也非常專業。我們請他嘗試一些他過去不太習慣的事情，但他為此做的準備、適應能力和靈活性，都非常出色。這種調整能力讓我們充滿信心，相信他今年一整年都能在球場上不斷自我修正、應對挑戰。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中