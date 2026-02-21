MLB》村上宗隆克服意外插曲 敲長打讓鈴木誠也笑說：我討厭他

村上宗隆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕季前以2年3400萬美元合約加盟白襪的日籍好手村上宗隆，今天在春訓熱身賽首次亮相，4打數敲2安，包含一支二壘安打，貢獻2分打點。村上在賽前遇到塞車，差點趕不上比賽，賽後他用英文笑說，「Oh my God（我的天啊）！Crash（碰撞）, traffic（交通）」。

村上宗隆今天要開車前往小熊春訓球場Sloan Park時，遇到嚴重交通堵塞，一度被移出先發名單，但他在比賽開打前20分鐘趕到球場。

「高速公路上發生一起非常嚴重的交通事故。」村上宗隆透過翻譯說，「我整段時間都很擔心...老實說，我沒辦法完全做好準備，但我想自己還是及時趕上了。」

此戰村上宗隆擔任先發一壘手，第三局擊出中間方向穿越的一壘安打，其擊球初速為108.3英哩。第4局村上宗隆敲中外野深遠飛球，小熊日籍中外野手鈴木誠也疑似受到陽光影響、第一時間沒找到球，讓村上的深遠飛球形成帶有2分打點的二壘安打，這球的擊球初速為105.5英哩。

「我真的很開心整個過程很順利，而且沒有受傷。」村上宗隆表示，「一開始幾分鐘其實有點緊張，不過當我開始守備、也完成一個打數，我感覺比較自在、也找回自己的感覺。」

鈴木誠也與村上宗隆都是本屆世界棒球經典賽日本隊戰友，此戰鈴木誠也擊出一發陽春砲。鈴木賽後透過翻譯開玩笑說，「我以前很喜歡他，但在那顆高飛球後，我討厭他了。所以我不會支持他。」

白襪隊新任教頭凡納伯（Will Venable）讚賞村上宗隆及時趕到球場後能迅速調整好狀態，「這人非常投入，也非常專業。我們請他嘗試一些他過去不太習慣的事情，但他為此做的準備、適應能力和靈活性，都非常出色。這種調整能力讓我們充滿信心，相信他今年一整年都能在球場上不斷自我修正、應對挑戰。」

