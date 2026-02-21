NBA》哈登、米契爾聯手 騎士勝黃蜂奪7連勝升東部第3

哈登。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）今天在第4節聯手進帳20分，率領騎士以118：113力退黃蜂，收下7連勝，哈登轉戰克城後打5場比賽全勝，持續維持不敗之身。

哈登在交易截止大限前被快艇送到騎士，他跟得分能力驚人的米契爾（Donovan Mitchell）共組強力後場，如今騎士近13場共贏12勝，戰績36勝21敗升上東部第3，僅落後排名第2的塞爾提克1場勝差。

請繼續往下閱讀...

騎士上半場靠著米契爾15分，以及負責禁區的艾倫（Jarrett Allen）15分進帳，半場結束59：53領先黃蜂，能夠領先的最大基礎為首節30：20。

黃蜂在第3節靠小波爾（LaMelo Ball）、庫尼普爾（Kon Knueppel）聯手縮小差距，甚至一度超前，但米契爾在決勝節攻下13分，其中最後關頭連拿6分更是關鍵，以及哈登挹注7分，最終騎士還是搶下勝利。

哈登全場繳出18分、8助攻、4籃板，米契爾轟進全隊最多32分，艾倫斬獲26分、14籃板。黃蜂方面，庫尼普爾砍進7顆三分球，貢獻33分，小波爾則是18分、6助攻，但他全場17投僅4中，米勒（Brandon Miller）手感也不佳19投6中，進帳18分。

米契爾。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法