冬奧》台灣女子雙人雪車新歷史！林欣蓉／林頌恩首趟滑出最佳成績

2026/02/21 10:56

林欣蓉／林頌恩。（法新社）林欣蓉／林頌恩。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕林欣蓉／林頌恩今天在米蘭-科爾蒂納冬季奧運女子雙人雪車完成前兩趟，雖然僅排名25名，仍為台灣冬季運動史寫下全新歷史！

林欣蓉是2022年北京冬奧雪橇選手，在結束冬奧初體驗，她決定挑戰雪車運動，不過台灣女子雪車發展尚在起步階段，國內也沒有合適的教練、無專屬雪車等，但林欣蓉持續努力，不僅獲得單人雪車參賽資格，又跟推車手林頌恩、梁宥婕共組「Ice Baby」首度拿到冬奧雙人雪車的參賽門票，是台灣首次有女子雪車隊參賽，意義非凡。

林欣蓉／林頌恩今在冬奧正式登場，第一趟滑出58秒65，第二趟賽事則在助跑雪車時發生瑕疵，繳出59秒09，前兩趟以1分57秒74，排在25名。

林欣蓉表示，「我們首次參加這麼大型的賽事，第一趟表現滿好，是訓練以來最佳成績，第二趟在四彎下來有亂流，但整體不錯。第一趟入彎瞬間角度比較好一點，就影響滿多的，有些人是訓練好比賽不一定好，我們是訓練不太好，第一趟很好，但第二趟又不太好，這賽道比較難的就是太多不確定性。」

這是台灣女將首度登上冬奧雙人雪車賽事，林欣蓉／林頌恩聯手寫下歷史，面對接下來的賽事，林欣蓉指出，「好好滑完就好，看能不能在出發跟結束的秒數上再突破，我覺得這樣對第一次奧運的雙人就是最好的結局。」

林頌恩（右）、林欣蓉（中）、梁宥婕（左）。（記者王藝菘攝）林頌恩（右）、林欣蓉（中）、梁宥婕（左）。（記者王藝菘攝）

林欣蓉／林頌恩今天在米蘭-科爾蒂納冬季奧運女子雙人雪車出賽，為台灣冬季運動史寫下全新歷史！（奧會提供）林欣蓉／林頌恩今天在米蘭-科爾蒂納冬季奧運女子雙人雪車出賽，為台灣冬季運動史寫下全新歷史！（奧會提供）

