自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

培養下一個李洋、戴資穎！運彩公會豪捐5萬顆羽球 助攻孩子夢想揮拍

2026/02/21 10:59

運彩公會理事長何昱奇（後排左一）、立法院副院長江啟臣（後排左二）捐贈南陽國小羽毛球。（資料照）運彩公會理事長何昱奇（後排左一）、立法院副院長江啟臣（後排左二）捐贈南陽國小羽毛球。（資料照）

〔記者許國楨／台中報導〕在羽球夢飛揚的校園裡，一顆顆潔白羽球正為孩子們帶來最實在的支持；為培養下一個李洋、戴資穎，中華民國運彩經銷商公會理事長何昱奇，從去年至今已捐贈至少8所學校多達5萬顆羽球，市值超過400萬元，為基層鋪出一條更穩健的逐夢之路，讓孩子們能無後顧之憂、盡情揮拍，打出屬於自己的未來。

近年羽球價格節節上漲，對基層球隊而言負擔沉重，有校方坦言，一桶12顆練習球從600多元漲到700多元，比賽用球更逼近千元，一顆平均要價80元，消耗速度又快，經費壓力令人吃不消，為避免增加學生負擔，學校甚至曾把破損網球當練習球，只為讓孩子能繼續留在球場上。

得知學校在資源不足中仍努力訓練，何昱奇決定投入支持，去年到今年至今，受贈學校遍及台中市包括中山國中、大鵬國小、豐原國中、南陽國小、向上國中、忠明國小與大里高中等校，許多草創期資源有限的羽球隊，終於能安心進行日常訓練。

何昱奇表示，羽球是非常適合從小培養的運動，基本功的累積需要長時間穩定練習，唯有扎根基層，才能孕育真正的實力，期盼讓台中成為孕育羽球人才的搖籃，培養更多像李洋、戴資穎及周天成般在國際賽場發光發熱的選手。

而這批羽球不只是物資補給，更是一份祝福與信任，他感性地說，看著孩子們在球場上跌倒、流汗又爬起來，那份不放棄的堅持最令人動容，希望這些羽球能成為支撐夢想的力量，陪伴孩子一次次揮拍，朝更高、更遠的未來前進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中