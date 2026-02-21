培養下一個李洋、戴資穎！運彩公會豪捐5萬顆羽球 助攻孩子夢想揮拍

運彩公會理事長何昱奇（後排左一）、立法院副院長江啟臣（後排左二）捐贈南陽國小羽毛球。（資料照）

〔記者許國楨／台中報導〕在羽球夢飛揚的校園裡，一顆顆潔白羽球正為孩子們帶來最實在的支持；為培養下一個李洋、戴資穎，中華民國運彩經銷商公會理事長何昱奇，從去年至今已捐贈至少8所學校多達5萬顆羽球，市值超過400萬元，為基層鋪出一條更穩健的逐夢之路，讓孩子們能無後顧之憂、盡情揮拍，打出屬於自己的未來。

近年羽球價格節節上漲，對基層球隊而言負擔沉重，有校方坦言，一桶12顆練習球從600多元漲到700多元，比賽用球更逼近千元，一顆平均要價80元，消耗速度又快，經費壓力令人吃不消，為避免增加學生負擔，學校甚至曾把破損網球當練習球，只為讓孩子能繼續留在球場上。

請繼續往下閱讀...

得知學校在資源不足中仍努力訓練，何昱奇決定投入支持，去年到今年至今，受贈學校遍及台中市包括中山國中、大鵬國小、豐原國中、南陽國小、向上國中、忠明國小與大里高中等校，許多草創期資源有限的羽球隊，終於能安心進行日常訓練。

何昱奇表示，羽球是非常適合從小培養的運動，基本功的累積需要長時間穩定練習，唯有扎根基層，才能孕育真正的實力，期盼讓台中成為孕育羽球人才的搖籃，培養更多像李洋、戴資穎及周天成般在國際賽場發光發熱的選手。

而這批羽球不只是物資補給，更是一份祝福與信任，他感性地說，看著孩子們在球場上跌倒、流汗又爬起來，那份不放棄的堅持最令人動容，希望這些羽球能成為支撐夢想的力量，陪伴孩子一次次揮拍，朝更高、更遠的未來前進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法