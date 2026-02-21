自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

MLB》台灣隊經典賽警戒對手！水手韓裔強投春訓初登板1.2局無失分

2026/02/21 13:31

丹寧。（路透）丹寧。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽今天開打，即將代表南韓參加經典賽的水手混血右投丹寧（Dane Dunning），今天先發對教士繳出1.2局無失分內容，終場水手7：4擊敗教士。

31歲的丹寧大聯盟6年生涯效力過白襪、遊騎兵與勇士，上季出賽12場投20.2局，被敲出24支安打失掉16分責失，送出21次三振與7次保送，防禦率6.97，ERA+58，FIP（獨立防禦率）5.07，每局被上壘率1.50。丹寧生涯在大聯盟累積28勝32敗，防禦率4.44，ERA+94。

丹寧休季以小聯盟合約加盟水手，今天在春訓開幕戰先發登板對決教士，首打席就被柏格茲（Xander Bogaerts）敲安，並對梅里爾（Jackson Merrill）投出保送，不過丹寧回穩後解決馬查多（Manny Machado），還三振掉小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），最終成功化解該局危機。

2局上丹寧開賽又保送教士新同學卡斯提拉諾斯（Nick Castellanos），接著連續解決2人後退場休息。此役丹寧主投1.2局用37球有22顆好球，被敲1支安打，投出2次保送與1次三振，梅有失分。丹寧此役多半用87-89英哩左右的伸卡球對付打者，搭配滑球、變速球與卡特球，最快球速90.3英哩。

本屆經典賽南韓預賽與台灣、日本、澳洲、捷克分在C組，5取2晉級8強，台韓都將雙方視為前進邁阿密的最大假想敵，而代表南韓出戰的丹寧，也是台灣隊可能會面對到的對手之一。

