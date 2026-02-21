自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》官網專家點名值得關注新星！台灣「不在那份名單」強投上榜

2026/02/21 12:17

徐若熙（左2）。（取自大聯盟官網）徐若熙（左2）。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽最棒的看點之一，就是能見識到大聯盟層級以外的世界各國頂尖球星。大聯盟官網專家艾德勒（David Adler）撰文點名11位本屆經典賽值得關注的新星，台灣隊軟銀火球男徐若熙上榜。

艾德勒指出，台灣隊陣中一共有6位隸屬大聯盟體系的農場前30名新秀，是本屆經典賽各隊之最，但這次要關注的是一位不在那份名單內的投手，也就是徐若熙，「他曾是中職最頂尖的投手之一，在經典賽資格賽中飆出95英哩以上火球，以及犀利的滑球。經典賽正賽開打時，請特別留意他的表現。」

先前大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）也撰文指出，台灣隊的關鍵球員是徐若熙，而儘管台灣還有林昱珉、林維恩與陳柏毓等旅美好手領銜，但就純粹球威而言，徐若熙可能是這群投手中球威最具壓制力的一位。

艾德勒列出的11人中，除了徐若熙以外，還包含佐藤輝明、種市篤暉、金倒永、安賢民、巴札納（Travis Bazzana、澳洲）、瓊斯（Druw Jones，荷蘭）、康崔拉斯（Joseph Contreras，巴西）、羅德里奎茲（Elmer Rodríguez，波多黎各）、費雪（Andrew Fischer、義大利）、拉米瑞茲（Alexei Ramirez，古巴）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中