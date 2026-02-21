經典賽》官網專家點名值得關注新星！台灣「不在那份名單」強投上榜

徐若熙（左2）。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽最棒的看點之一，就是能見識到大聯盟層級以外的世界各國頂尖球星。大聯盟官網專家艾德勒（David Adler）撰文點名11位本屆經典賽值得關注的新星，台灣隊軟銀火球男徐若熙上榜。

艾德勒指出，台灣隊陣中一共有6位隸屬大聯盟體系的農場前30名新秀，是本屆經典賽各隊之最，但這次要關注的是一位不在那份名單內的投手，也就是徐若熙，「他曾是中職最頂尖的投手之一，在經典賽資格賽中飆出95英哩以上火球，以及犀利的滑球。經典賽正賽開打時，請特別留意他的表現。」

請繼續往下閱讀...

先前大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）也撰文指出，台灣隊的關鍵球員是徐若熙，而儘管台灣還有林昱珉、林維恩與陳柏毓等旅美好手領銜，但就純粹球威而言，徐若熙可能是這群投手中球威最具壓制力的一位。

艾德勒列出的11人中，除了徐若熙以外，還包含佐藤輝明、種市篤暉、金倒永、安賢民、巴札納（Travis Bazzana、澳洲）、瓊斯（Druw Jones，荷蘭）、康崔拉斯（Joseph Contreras，巴西）、羅德里奎茲（Elmer Rodríguez，波多黎各）、費雪（Andrew Fischer、義大利）、拉米瑞茲（Alexei Ramirez，古巴）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法