NBA》明星賽MVP當之無愧！愛德華茲單場40分率灰狼勝獨行俠

2026/02/21 12:25

愛德華茲。（美聯社）愛德華茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日灰狼主場迎戰獨行俠，獨行俠前上半場落後，末節一度將比分追平，但灰狼靠著愛德華茲（Anthony Edwards）全場爆砍40分，率隊以122比111驚險戰勝獨行俠。

首節灰狼以超過6成的命中率拿下40分。第二節灰狼持續進攻，愛德華茲更是單節17分，壓得獨行俠喘不過氣，再加上「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）持續因傷缺陣，雙方在得分能力就有不少的差距，中場結束，灰狼69比57領先獨行俠。

易籃後出現轉機，獨行俠打出一波17比6的攻勢，獨行俠一度將比分追到75比77，不過愛德華茲跳出來止血，以96比88進入決勝節。決勝節開局里德（Naz Reid）立刻飆進三分，但隨後又被打一波15比4的攻勢，甚至被追到103比103平手，最後依然是靠著愛德華茲，接連幾顆關鍵三分再次將比分拉開，灰狼最終有驚無險地收下勝利。

本場灰狼僅出動9人就拿下這場比賽，戈貝爾（Rudy Gobert）拿下22分、17籃板「雙十」數據，里德21分、7籃板，藍道（Julius Randle）13分。

獨行俠方面雖然落敗，但全隊7人得分上雙，米德爾頓（Khris Middleton）全隊最高18分馬歇爾（Naji Marshall）與巴格利（Marvin Bagley III）接砍下15分，瓊斯（Tyus Jones）與威廉斯（Brandon Williams）13分，華盛頓（P.J. Washington）12分，湯普森（Klay Thompson）11分。

