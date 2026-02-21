自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

經典賽》重傷退出日本隊的阪神虎王牌中繼 估花半年復健、賽季恐報銷

2026/02/21 12:33

石井大智。（資料照，美聯社）石井大智。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎王牌中繼石井大智在本月11日的隊內練習賽補位時，不慎造成左腳阿基里斯腱受傷，因此退出日本隊，無緣今年3月的世界棒球經典賽。阪神虎今天宣布，石井大智已經動左腳阿基里斯腱斷裂縫合手術，今天正式出院，預計需要5至6個月的復健期。

現年28歲的石井大智去年投出生涯年，整季例行賽出賽53場，交出36次中繼成功、9次救援成功，共投53局中僅失掉1分自責分，防禦率僅0.17，賞42次三振，被打擊率1成97，每局被上壘率0.83。

原本石井大智是日本隊一員，如今因傷退出日本隊。日媒《日刊體育》報導，石井大智起初傷勢診斷為左腳阿基里斯腱損傷，但實際傷勢為「斷裂」，預計今年賽季不一定能重返一軍戰線。

石井大智透過阪神虎隊表示，無法回應包含日本隊監督井端弘和在內的相關人士與球迷們的期待，感到非常抱歉，也讓臨時入選的日本隊選手在困難的調整下承受負擔，還有無法從開幕戰開始與阪神虎隊一同征戰2026年賽季，對此深感歉意。

「忠心祈願日本隊在WBC完成二連霸、阪神虎奪聯盟優勝，以及所有球迷們身體健康。接下來將是漫長的復健過程，我會全力以赴，努力讓自己能再次在滿場的甲子園球場交出好表現，也請大家繼續支持我。」石井大智說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中