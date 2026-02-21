經典賽》重傷退出日本隊的阪神虎王牌中繼 估花半年復健、賽季恐報銷

石井大智。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎王牌中繼石井大智在本月11日的隊內練習賽補位時，不慎造成左腳阿基里斯腱受傷，因此退出日本隊，無緣今年3月的世界棒球經典賽。阪神虎今天宣布，石井大智已經動左腳阿基里斯腱斷裂縫合手術，今天正式出院，預計需要5至6個月的復健期。

現年28歲的石井大智去年投出生涯年，整季例行賽出賽53場，交出36次中繼成功、9次救援成功，共投53局中僅失掉1分自責分，防禦率僅0.17，賞42次三振，被打擊率1成97，每局被上壘率0.83。

請繼續往下閱讀...

原本石井大智是日本隊一員，如今因傷退出日本隊。日媒《日刊體育》報導，石井大智起初傷勢診斷為左腳阿基里斯腱損傷，但實際傷勢為「斷裂」，預計今年賽季不一定能重返一軍戰線。

石井大智透過阪神虎隊表示，無法回應包含日本隊監督井端弘和在內的相關人士與球迷們的期待，感到非常抱歉，也讓臨時入選的日本隊選手在困難的調整下承受負擔，還有無法從開幕戰開始與阪神虎隊一同征戰2026年賽季，對此深感歉意。

「忠心祈願日本隊在WBC完成二連霸、阪神虎奪聯盟優勝，以及所有球迷們身體健康。接下來將是漫長的復健過程，我會全力以赴，努力讓自己能再次在滿場的甲子園球場交出好表現，也請大家繼續支持我。」石井大智說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法