體育 2026WBC 最新報導

MLB》台灣隊國手林維恩、莊陳仲敖 有望在運動家春訓首戰登板

2026/02/21 14:03

林維恩。（資料照，路透）林維恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊明天將迎來春訓首日賽事，碰上白襪隊。運動家官網記者加列哥斯（Martín Gallegos）今天在社群媒體X發文透露，來自台灣的投手林維恩、莊陳仲敖預計將會登板投球。

加列哥斯今在X發文提到，右投柏金斯（Jack Perkins）明天將擔任先發投手，預計只投1局。林維恩、莊陳仲敖等投手群，也被安排從牛棚出發投球。

年僅20歲的林維恩，去年是他旅美第一個賽季，從小聯盟1A火速升上2A，共出賽26場有13場先發，交出4勝5敗、防禦率3.72，共投87局賞117次三振，被打擊率為2成17，K9值高達12.1。這也讓林維恩在旅美第二年就獲得參加大聯盟春訓營的機會。

現年25歲的莊陳仲敖去年待在2A，出賽28場有26場先發，交出6勝11敗、防禦率4.08的表現，共投145.2局賞145次三振，被打擊率2成62，每局被上壘率為1.28

此外，林維恩、莊陳仲敖都是今年世界棒球經典賽台灣隊國手，預計2月底和台灣隊會合。

台灣隊在本屆經典賽與日本隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊分在C組，分組取前二晉級複賽。

莊陳仲敖。（資料照，路透）莊陳仲敖。（資料照，路透）

