MLB》洋基塞揚王牌回來了！柯爾Live BP飆速156KM 對決賈吉被敲安

柯爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕去年動刀整季報銷的洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole），今天在春訓基地迎來首次Live BP（實戰投打訓練），最快球速飆到96.9英哩（約155.9公里）。

柯爾在2023年拿下生涯首座塞揚獎，隔年卻遭遇手肘傷勢只出賽17場，95局送出99次三振，拿下8勝5敗，防禦率3.41，ERA+118，去年季前又傳出手肘傷勢動TJ整季報銷。歷經一整年休養後，柯爾在14日首度進牛棚練投，今天則進行首次Live BP。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟官網報導，柯爾今天展示一種將手高舉過頭的新投球動作，並且很可能會在未來正式比賽中沿用。柯爾今天投大約20球，球速落在95至96英哩之間，面對的打者包含葛里遜（Trent Grisham）、賈吉（Aaron Judge）與多明格茲（Jasson Domínguez）；柯爾最快球速來到96.9英哩，另外面對賈吉時被敲出一壘安打。

Aaron Judge gets a single off of Gerrit Cole in live BP pic.twitter.com/GouKEKv6Ct — The Pinstripe Bugle （@PinstripeBugle） February 21, 2026

洋基預計讓柯爾在今年5月底或6月重返大聯盟賽場，但也不排除讓他在春訓尾聲先登板熱身。洋基總教練布恩（Aaron Boone）在今天春訓開幕戰賽前談到柯爾，也直言他的狀況真的很不錯。

近日談到復健的過程，柯爾表示：「我是一個有自信的人，對自己在執行投球的策略有很高的自我標準。但現在我沒有特別設定目標或數字，目前這種專注在每一天、完成當下任務的感覺與效果很棒。」柯爾強調現階段不需操之過急，雖然復健過程漫長又繁瑣，但他在過程中的執行與專注度都做得很好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法