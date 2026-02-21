自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》王彥程、柳賢振各繳2局好投 金周元關鍵轟助南韓收練習賽首勝

2026/02/21 15:05

柳賢振。（資料照，歐新社）柳賢振。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰今年3月的世界棒球經典賽，南韓隊今天在第2場練習賽面對韓華鷹，38歲老將柳賢振交出2局無失分好投，而來自NC恐龍的南韓游擊手金周元單場3安猛打，包含一發超前三分砲，幫助南韓隊以5比2贏球，收下練習賽首勝。

南韓隊昨天在首場練習賽以3比4輸給三星獅，今天對上韓華鷹。韓媒《體育首爾》報導，柳賢振僅用19球投完2局無失分，運用變速球、曲球和卡特球解決對手，最快丟到142公里。

韓華鷹先發投手是本季轉戰韓職的台灣左投王彥程，面對南韓國家隊，王彥程先發2局無失分，被敲1安、賞1次三振，最快投到149公里。

不過，南韓隊第二任投手、來自LG雙子的宋勝基，他在第4局失掉2分。南韓隊第6局靠滾地球護送、以及具滋昱的適時安打，追成2比2平手。第7局金周元擊出三分砲，他全場3打數3安、貢獻3分打點，幫助南韓隊贏球。

本屆經典賽，南韓隊與台灣隊、日本隊、澳洲隊、捷克隊分在C組，分組取前二晉級複賽。

此外，這也是柳賢振相隔16年再度代表南韓征戰國際賽場。擁有旅美10年資歷、曾摘得國聯防禦率王的柳賢振，去年他在韓職韓華鷹先發26場，交出9勝7敗、防禦率3.23成績，共投139.1局賞122次三振。

王彥程。（資料照，記者李惠洲攝）王彥程。（資料照，記者李惠洲攝）

