體育 2026WBC 最新報導

經典賽》南韓主帥很感謝韓華鷹派台灣左投對決！王彥程賽後有感而發

2026/02/21 15:27

王彥程。（資料照，記者陳志曲攝）王彥程。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰經典賽，南韓國家隊今天與韓職韓華鷹進行第2場練習賽，韓華鷹派出台灣左投王彥程先發，他繳出2局無失分好投。賽後南韓總教練柳志炫受訪也坦言，很感謝韓華鷹派王彥程與南韓隊交手。

王彥程於2019年跟日職東北樂天金鷲簽下育成合約後，就一直待在二軍，此休季以亞洲外援身分轉戰KBO韓華鷹。王彥程原先有在台灣隊集訓名單中，不過最終30人名單出爐遭到割愛，台灣隊總教練曾豪駒強調，這是經過教練團綜合評估討論所做的最終決定。

本屆C組小組賽，南韓與日本、台灣、澳洲與捷克同組，其中台韓之戰被視為兩國力拚晉級的關鍵戰役，雖然王彥程沒有出戰本屆經典賽，但對南韓隊來說，能提前體驗台灣左投的球路也是絕佳機會。最終王彥程此役先發2局，被敲1安無失分，飆1K，最快球速149公里、速球均速143公里，另外還投了二縫線、滑球、曲球與指叉球。

對此，賽後南韓總教練柳志炫表示：「非常感謝韓華，上個月在澳洲集訓時遇到金卿文總教練，他問我們要派哪位投手先發給我們練習，我說按照球團狀況安排即可，但他還是體貼地派出王彥程先發。」金卿文則表示：「我也曾帶過國家隊，深知那個位置的重擔，理所當然要配合協助，希望韓國棒球這次能取得好成績。」

至於王彥程賽後受訪，坦言通常在現階段還不會有這樣的球速，但還需要再提升，今天的表現只能算是普通；另外韓媒提到，王彥程今天的速球帶有卡特球的位移，對此王彥程回應，今天球的位移量確實比平常大，隊友與教練也建議他能直接當作武器使用。

王彥程表示，自己仍在努力嘗試把各種球路精準控制在內角，提到本季目標，他指出健康最重要，希望能幫助韓華奪冠，再來就是投滿150局。王彥程還透露，昨天也和同樣效力韓華的大前輩、今天南韓隊先發柳賢振通話，兩人對於今天的對決也很期待，「雖然在球隊也有聊過天，但因為太緊張，已經不太記得聊什麼了。」

