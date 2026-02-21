NBA》湖人巨星東契奇超越Kobe紀錄！賽後嘴砲巴克利：一定打爆他

東契奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在「洛城內戰」中以125：122險勝快艇，一哥東契奇（Luka Doncic）傷後復出首戰繳出38分11助攻，轟進8顆三分球，也刷新隊史紀錄。

東契奇今天上場38分鐘，25投11中包含三分14投8中，攻下38分11助攻3抄截1火鍋，包含決勝節轟進12分，幫助湖人戰績提升至34勝21敗，暫居西部第5。東契奇賽後受訪，被問及能帶領湖人在競爭激烈的西部爬到多高的地位，他表示：「一場一場來，如果一直緊盯著賽季最後會怎樣，反而不會有好結果。」

根據紀錄顯示，東契奇超越「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant），成為湖人隊史「35分10助攻」場次第3多的球員；此外，東契奇還成為歷史最狂「快艇殺手」，今天賽後他生涯對戰快艇的場均得分來到32.1分，成為NBA史上生涯對戰單一球隊的第2高分，至於最高則是「籃球之神」喬丹對上公鹿的32.3分。

另外，今天也是球評、名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）的63歲生日。東契奇被問及，如果兩人在巔峰時期交手結果會如何，東契奇笑著說：「我一定會把他打爆！我們應該會互噴很多垃圾話，應該會很好玩。生日快樂啦，Charles。」

"I would cook [Charles Barkley] for sure."



Luka says he would cook Chuck in his prime pic.twitter.com/c1iBWvuigO — ESPN （@espn） February 21, 2026

