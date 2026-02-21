路跑》大阪馬拉松22日開跑 跑者角度一覽博覽會

大阪馬拉松博覽會的美津濃攤位（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026年大阪馬拉松於2月22日正式開跑，官方在賽前舉辦盛大博覽會，讓跑者報到領取物資之外，也能進行大採購，包含現場才推出的限定商品。

大阪馬拉松今年為第14屆賽事，官方贊助商Mizuno 美津濃也以該城市推出週邊商品，包含印有「大阪街走」字樣的賽事T恤，以及背心、跑褲、帆布包、尼龍包、毛巾、襪子、手套等，另外，現場也提供最新推出的競速跑鞋HYPERWARP PURE、HYPERWARP ELITE、HYPERWARP PRO試穿，現場攤位也擠滿不少跑者搶購。

另外，現場有補給品、太陽眼鏡、防護用品等廠商進駐，讓跑者能一次將全身上下所需的物品一次買到位。

博覽會現場也設置打卡點，讓跑者可以在「2026大阪馬拉松」為背景做紀念，也可設置自己想挑戰的時間，另有參賽者姓名牆，還有跑者留言板，以及廠商搭配當地習俗的「許願繪馬」，讓跑者寫下這次參賽的目標。

博覽會也有設置美食區，讓參賽者逛完可直接用餐，包含日式炒麵、大阪燒，中式的台灣料理，美式漢堡、牛排薯條，以及眾多甜點可選擇。

大阪馬拉松有超過3萬人參與，路線經過心齋橋、道頓堀等地標，終點為大阪城公園。

大阪馬拉松博覽會人滿為患（記者吳孟儒攝）

大阪馬拉松跑者領取物資（記者吳孟儒攝）

大阪馬拉松博覽會人滿為患（記者吳孟儒攝）

跑者簽名牆（記者吳孟儒攝）

Mizuno攤位擺出最新款競速鞋（記者吳孟儒攝）

跑者試穿（記者吳孟儒攝）

大阪馬拉松官方T恤（記者吳孟儒攝）

大阪馬拉松商品（記者吳孟儒攝）

大阪馬拉松周邊商品（記者吳孟儒攝）

大阪馬拉松周邊商品（記者吳孟儒攝）

Mizuno最新款競速鞋（記者吳孟儒攝）

大阪馬拉松周邊商品（記者吳孟儒攝）

跑者打卡點（記者吳孟儒攝）

戶外美食攤位（記者吳孟儒攝）

大阪馬拉松周邊商品（記者吳孟儒攝）

長榮馬拉松也出現在大阪馬拉松博覽會（記者吳孟儒攝）

華航馬拉松也出現在大阪馬拉松博覽會（記者吳孟儒攝）

跑者牆（記者吳孟儒攝）

