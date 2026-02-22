自由電子報
體育 即時新聞

布朗森領軍尼克強碰火箭 今日賽事預告與轉播

2026/02/22 06:49

布朗森。（資料照，美聯社）布朗森。（資料照，美聯社）

大年初六早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有2場轉播，近期2連敗、暫居西部第7的太陽，將碰上東部第7的魔術。擁有布朗森（Jalen Brunson）的東部強權尼克，將碰上杜蘭特（Kevin Durant）領軍的火箭。

2026年米蘭-科爾蒂納冬季奧運，台灣越野滑雪選手余睿預計將在女子50公里集體出發傳統式出賽。

另外還有WTT大滿貫賽新加坡站、英超等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

06：00 魔術 VS 太陽
09：30 火箭 VS 尼克

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

桌球-WTT大滿貫賽

12：00 新加坡站 第一日（上）
18：00 新加坡站 第一日（下）

轉播：愛爾達體育2台

冬季奧運

16：45 雪車 男子四人第3/4趟決賽 轉播：愛爾達體育1台
16：50 越野滑雪 女子50公里集體出發傳統式決賽 轉播：愛爾達體育3台
18：00 瑞典VS瑞士 冰壺 女子金牌戰 轉播：愛爾達體育4台
21：00 加拿大VS美國 冰球 男子金牌戰 轉播：愛爾達體育1台

英超

21：00 諾丁漢森林 VS 利物浦 第27輪 轉播：愛爾達體育3台

