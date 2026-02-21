自由電子報
棒球 日職

經典賽》日本隊首場實戰先發打序出爐 軟銀派大物左投應戰

2026/02/21 17:19

佐藤輝明。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰2026年3月的世界棒球經典賽，日本隊明天（22日）將進行首場對外實戰練習賽，將與軟銀鷹進行二連戰。日本隊將由歐力士猛牛25歲左投曾谷龍平擔任先發，去年的中央聯盟年度MVP、阪神虎強打佐藤輝明扛當家四棒。而軟銀鷹則推出20歲大物左投前田悠伍。

根據《體育報知》報導，日本隊先發打序，第一棒為右外野手近藤健介，第二棒為中外野手周東佑京，第三棒為二壘手牧秀悟，第四棒為三壘手佐藤輝明，第五棒為左外野手森下翔太，第六棒為指定打擊牧原大成，第七棒為游擊手源田壯亮，第八棒為捕手坂本誠志郎，第九棒為一壘手中山礼都（日本隊支援選手）。

曾谷龍平去年在例行賽先發21場，有1場完投，交出8勝8敗、防禦率4.01的成績，共投114.1局賞102次三振，被打擊率2成80，每局被上壘率為1.31。

日媒《日刊體育》報導，軟銀隊方面，監督小久保裕紀表明要派出最佳陣容迎戰日本隊，代表37歲強打柳田悠岐、34歲重砲山川穗高、34歲內野手今宮健太等人都有望出賽。

身為2023年軟銀第一指名的前田悠伍，明天將擔任先發投手對決日本隊。前田悠伍去年在一軍出賽3場有2場先發，拿到1勝1敗、防禦率3.97。至於23日的練習賽，軟銀將推洋投史都華（Carter Stewart Jr）對決日本武士隊。

日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）

